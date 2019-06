Сырьё с Тайшетского алюминиевого завода планируют поставлять для российско-американского завода РУСАЛа

Тайшет, Ашленд, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Плоские слитки с Тайшетского алюминиевого завода будут поставляться на прокатный завод в городе Ашленд штата Кентукки – совместное предприятие компании РУСАЛ и американской Braidy Industries. Об этом в интервью РИА «Новости» в ходе ПМЭФ-2019 рассказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Для нас важно то, что сроки запуска прокатного завода совпадают с запуском Тайшетского завода, запланированным на 2021 год, поскольку на прокатный завод в США мы планируем поставлять плоские слитки из низкоуглеродного алюминия Allow c Тайшета, где будут запущены необходимые новые мощности. Американский рынок – один из самых больших и при этом дефицитный, его нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому нам интересно выйти на этот рынок и именно с партнером, – отметил Евгений Никитин. На фото Евгений Никитин В настоящее время команды РУСАЛа и Braidy Industries ведут работу по согласованию параметров юридически обязывающей документации по совместному проекту. Доля РУСАЛа в новом заводе составит 40%, Braidy Industries – 60%. После подписания договора о намерениях компании планируют привлечь средства на финансовых рынках, пишет РИА «Новости». Плоские слитки – это один из видов продукции с добавленной стоимостью (ПДС), над увеличением объемов которой РУСАЛ планомерно работает уже несколько лет. В период действия санкций доля ПДС в общем объеме производства снизилась, однако сегодня компания работает над возвращением себе прежних позиций. – В первом квартале доля ПДС была относительно небольшой, к маю вышли примерно на 40%. Естественно, это нелегко, поскольку есть незаконтрактованная продукция. Но вот в четвертом квартале ожидаем уже возвращение к досанкционному уровню, а на 2020 год ставим новые цели и в дальнейшем планируем довести долю такой продукции до 48-50%, – рассказал Евгений Никитин. По его словам, сейчас компания разрабатывает новые виды ПДС. Это, например, электротехническая катанка, которая может применяться в строительстве, в автопроме и других отраслях. Разработаны новые литейные сплавы для автомобильной промышленности, развиваются технологии применения алюминиевых порошков для 3D печати. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ирказ

