|Экономика / Бизнес
|31.08.2018
|
|
Система управления охраной труда в «Иркутскэнерго» соответствует международным стандартам
|
Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group), подтвердила соответствие системы менеджмента безопасности труда и здоровья международным стандартам OHSAS 18001:2007 и ILO-OSH 2001.
Впервые сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и здоровья требованиям международных стандартов компании «Иркутскэнерго» был выдан в 2008 году аудиторским холдингом Burea Veritas. С тех пор энергетики раз в три года подтверждают соответствие системы управления охраной труда стандартам в области производства, распределения, передачи тепловой и электрической энергии. Ежегодно проводится инспекционный контроль.
В текущем году по результатам аудита действие сертификата подтвердили специалисты «РусПромГрупп». Это значит, что условия труда в «Иркутскэнерго» соответствуют государственным нормативным требованиям. Кроме того, компания обеспечивает безопасность работников на производстве с помощью системы управления профессиональными рисками.
Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго»:
– Жизнь и здоровье сотрудников – наши приоритеты. Система управления охраной труда «Иркутскэнерго» построена на принципах профилактики и недопущения несчастных случаев. Особое внимание мы уделяем мнению самих рабочих по организации безопасного производственного процесса, что также позволяет компании соответствовать международным требованиям в области охраны труда.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
Загрузка...