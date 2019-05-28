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Экономика / Бизнес
29.05.2019

Проблемы иркутского Центрального рынка обсудили в Заксобрании. Мэрия прокомментировала ситуацию

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кризис на муниципальном Центральном рынке Иркутска стал предметом обсуждения на уровне Законодательного собрания Иркутской области. Причина – в значимости предприятия не только для города, но и всего региона в целом, ведь сюда везут продукцию с разных районов Приангарья.

В центре обсуждения встали вопросы роста арендной платы, которая за год, по данным вице-спикера Кузьмы Алдарова, увеличилась на 30-40%, а по сведениям некоторых владельцев личных подсобных хозяйств, на все 100%, а также необоснованный отказ в предоставлении мест для торговли.

– Фермерам, пенсионерам, которые годами торговали на Центральном рынке, стали почему-то отказывать в местах. От этого страдают и иркутяне, которые недополучают качественные местные продукты, и сельхозтоваропроизводители, например, из УОБО, которые именно в Иркутске отпускают около 70% своих товаров. Усть-Илимск возил в Иркутск свою клубнику, а теперь им продавать ягоду некуда, – сказал председатель Заксобрания Сергей Сокол.

Проблема, по словам Кузьмы Алдарова, обострилась с осени 2018 года. Договоры на аренду сейчас заключаются максимум на два-три месяца, а то и меньше. Это создаёт неопределённость для предпринимателей, что недопустимо, считает вице-спикер. Часть крупных аграриев вообще ушла с рынка.

С 2015 года рынком заведует депутат думы Иркутска Владислав Свердлов. Именно на его руководство грешат все стороны конфликта – от депутатов и чиновников до тех, кто непосредственно пользуется площадкой рынка для торговли своей продукцией. Однако ни у Минсельхоза региона, ни областной Службы потребительского рынка рычагов воздействия нет, поскольку предприятие муниципальное. Стоит подчеркнуть, что МУП – это самостоятельное юридическое лицо, которое по своему разумению имеет право заключать и расторгать договоры, а также само несёт ответственность за все нарушения. За ситуацией следить и УФАС по Иркутской области. Однако, говорит руководитель структуры Александр Кулиш, прямых заявлений на нарушение прав предпринимателей по линии антимонопольщиков не поступало, потому ведомство не вправе что-то предпринимать.

Замдиректора Центрального рынка Евгений Силкин говорит, большинство проблем носят технический характер и легко решаемы. Дело в другом: в последние пару лет предприятие находится в глубочайшем финансовом, управленческом и кадровом кризисе.

В нерачительности  Владислава Свердлова обвинили и арендаторы, которые продавали продукцию со своих подсобных хозяйств. Именно он, говорят представители сообщества, постепенно выдавливает местных производителей с рынка, отдавая площадку на откуп перекупщикам китайских овощей и фруктов. Некоторым из них пришлось уйти на другие рынки, но, очевидно, они не так популярны среди покупателей, как Центральный. При этом для большинства таких фермеров торговля – единственный источник дохода, потому что в основном это жители сёл и деревень, где другой работы просто нет.

Много претензий к коллеге, который стоит во главе Центрального рынка, есть и у депутатов думы Иркутска.

– Лично передо мной вопрос встал ещё 10 лет назад, когда я впервые избрался депутатом. Время идёт, а подход к предприятию не меняется. Сейчас рынок и не развивается, и доход не приносит. Перед нами встаёт выбор, что с ним делать: либо отдавать его какой-то управляющей компании, чтобы он начал приносить доход в бюджет, либо разворачивать его обратно в социальную плоскость, поддерживать местных производителей, – говорит председатель Гордумы Евгений Стекачев.

По замечанию главы Союза предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области Дмитрия Баймашева, Центральный рынок Иркутска – объект исторический. Такие предприятия во многих городах утрачены, а у нас сохранён и нужно сделать всё, чтобы он остался в Иркутске. При этом на предприятии должны быть представлены и крупные аграрии, и особенно небольшие.

Сергей Сокол в заключении пообещал оставить вопрос на контроле.

Между тем, в администрации города Телеинформу сообщили, что в Иркутске для местных производителей МУП «Центральный рынок» организовано более тысячи торговых мест. Об этом сообщила заместитель мэра - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина. Она подчеркнула, что основная цель предприятия – это организация розничного рынка, ярмарок для удовлетворения потребности горожан в приобретении качественной продукции.

– В Иркутске давно себя зарекомендовали открытые площадки для местных сельхозпроизводителей, которые работают в различных точках города. Всего подобных мест торговли насчитывается 12, для реализации продукции там действует 930 торговых мест. Кроме того, на площади «Центрального рынка» работает сельскохозяйственный рынок, который предоставляет 94 торговых места, – подчеркнула Екатерина Козулина. – Если говорить о торговом зале, то для реализации различной продукции предоставлено 441 торговое место.

В частности, открытые площадки под сельскохозяйственные ярмарки действуют по следующим адресам: ул. Чехова,22, (2 ярмарки); пересечение улиц Муравьева-Сибирских Партизан; ул. Тимиризева,29; ул. Академическая, ул. Тельмана, в районе дома № 38; ул. Муравьева, в районе дома № 17; м-н Первомайский, в районе дома № 24; ул. Байкальская, в районе дома № 207 «А»; мкр. Топкинский,39; ул. Академическая, в районе дома № 4; м-н Университетский, в районе дома № 70.

Кроме того, как подчеркнула Екатерина Козулина, в 2019 году предприятие МУП «Центральный рынок» проведет модернизацию оборудования. В частности, планируется реализация нескольких крупных проектов: установка противодымной системы, системы автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, замена рыбных холодильных витрин, установка системы видеонаблюдения. Также планируется обустройство торговых павильонов в залах Центрального рынка, обустройство зоны для организации общественного питания на 3-м этаже здания, строительство уличных торговых павильонов.

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