Служба потребрынка Иркутской области впервые проведёт день открытых дверей для бизнеса

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 24 мая 2019 года проведёт День открытых дверей для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Мероприятие проводится впервые и приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства. Задачи мероприятия – повышение правовой грамотности и просвещенности представителей бизнеса в наиболее актуальных аспектах осуществления торговой деятельности и оказания потребительских услуг.

Специалисты службы ответят на вопросы для хозяйствующих субъектов Иркутской области по теме применения законодательства в сфере потребительского рынка.

КООРДИНАТЫ:

Получить консультацию можно будет с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, обратившись в службу по адресу: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 309 и позвонив по телефону горячей линии: 8(3952)24-38-14 и 8(3952)24-08-74.