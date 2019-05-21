|Экономика / Бизнес
|22.05.2019
|
|
Служба потребрынка Иркутской области впервые проведёт день открытых дверей для бизнеса
|
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 24 мая 2019 года проведёт День открытых дверей для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Мероприятие проводится впервые и приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства. Задачи мероприятия – повышение правовой грамотности и просвещенности представителей бизнеса в наиболее актуальных аспектах осуществления торговой деятельности и оказания потребительских услуг.
Специалисты службы ответят на вопросы для хозяйствующих субъектов Иркутской области по теме применения законодательства в сфере потребительского рынка.
КООРДИНАТЫ: