|Экономика / Бизнес
|27.11.2019
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Служба судебных приставов Приангарья провела прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири
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Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири 26 ноября состоялась встреча предпринимателей с заместителем главного судебного пристава Иркутской области Алёной Карамышевой. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты.
В ходе личного приема заместитель руководителя регионального УФССП ответила на вопросы и проконсультировала шесть организаций, являющихся членами ТПП ВС и относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Представителей бизнеса интересовал целый комплекс актуальных вопросов, в частности: правильный порядок возбуждения и завершения исполнительного производства, полномочия судебных приставов при взыскании долга, правила проведения оценки и учета арестованного и изъятого имущества, установленные механизмы расчета неустойки и многие другие.
По результатам личного приема в бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири Алёна Карамышева отметила предметность большинства заданных вопросов и конструктивный подход предпринимателей к преодолению возникающих в их деятельности сложностей.
С учетом большого интереса предпринимательского сообщества к мероприятиям, проводимым в формате личного приема, работа бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири будет расширена.
В 2020 году пройдут встречи с руководителями органов государственной власти, которые были указаны большинством предпринимателей в ходе специального опроса.
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