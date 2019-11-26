Служба судебных приставов Приангарья провела прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири 26 ноября состоялась встреча предпринимателей с заместителем главного судебного пристава Иркутской области Алёной Карамышевой. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты.

В ходе личного приема заместитель руководителя регионального УФССП ответила на вопросы и проконсультировала шесть организаций, являющихся членами ТПП ВС и относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Представителей бизнеса интересовал целый комплекс актуальных вопросов, в частности: правильный порядок возбуждения и завершения исполнительного производства, полномочия судебных приставов при взыскании долга, правила проведения оценки и учета арестованного и изъятого имущества, установленные механизмы расчета неустойки и многие другие.

По результатам личного приема в бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири Алёна Карамышева отметила предметность большинства заданных вопросов и конструктивный подход предпринимателей к преодолению возникающих в их деятельности сложностей.

С учетом большого интереса предпринимательского сообщества к мероприятиям, проводимым в формате личного приема, работа бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири будет расширена.

В 2020 году пройдут встречи с руководителями органов государственной власти, которые были указаны большинством предпринимателей в ходе специального опроса.

КООРДИНАТЫ:

По вопросам работы бизнес-приемной можно обратиться в департамент по поддержке предпринимательства и ВЭД ТПП Восточной Сибири по телефону: 8 (3952) 33-51-00 или по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .