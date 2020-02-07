СМИ: акционеры «Иркутскэнерго» одобрили продажу «дочке» теплогенерирующих активов

Иркутская область, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Акционеры ПАО «Иркутскэнерго» на внеочередном собрании 3 февраля одобрили продажу имущества, в частности, генерирующих активов, дочернему ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК). Об этом 7 февраля сообщил «Интерфакс».

Цена отчуждаемого недвижимого имущества - не менее 8,469 млрд рублей и не более 16,103 млрд рублей, движимого - не менее 5,567 млрд рублей и не более 10,799 млрд рублей. Таким образом, в целом «Иркутскэнерго» может провести сделки купли-продажи с БЭК на сумму до 26,9 млрд рублей.

Ранее «Иркутскэнерго» опубликовало список имущества, которое намерено продать «дочке». В нем практически весь теплогенерирующий бизнес компании. Речь идет о Ново-Зиминской ТЭЦ, Усть-Илимской ТЭЦ, Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-6 (Братск), ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 (обе - Ангарск), ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское), ТЭЦ-12 (Черемхово), ТЭЦ-16 (Железногорск-Илимский). Тепловые станции будут продаваться со всем оборудованием (турбинами, генераторами), инфраструктурой, а также тепловыми сетями в городах. Всего в списке недвижимого имущества 2,967 тысяч объектов.

Ко всем тепловым станциям также прилагался список из 198 земельных участков, на которых расположены ТЭЦ.

Кроме этого, акционеры «Иркутскэнерго» на собрании одобрили цену и договор аренды c БЭК в размере 3,766 млрд рублей. Таким образом, «Иркутскэнерго» передаст «дочке» права пользования на 927 земельных участков, которые сама энергокомпания использует на праве аренды или субаренды.

СПРАВКА:

«Байкальская энергетическая компания» является владельцем «Компании "Востсибуголь», в которой консолидированы угледобывающие активы «Иркутскэнерго», а также Касьяновская обогатительная фабрика, ремонтные и транспортные предприятия.