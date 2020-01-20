|Экономика / Бизнес
|21.01.2020
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СМИ: банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ
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Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума займется рассмотрением законопроекта, предусматривающего отмену комиссии при оплате квитанций за услуги ЖКХ. Об этом пишут
По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, ранее многие банки устанавливали комиссионные сборы от 2%. Работа над новым документом начнется уже в конце февраля.
Сергей Неверов считает техническую сторону вопроса простой, но необходимой для россиян, так как во многих случаях поставщики заключают договоры с кредитными организациями, которые взимают комиссию, не предусмотренную законодательством.
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