СМИ: банкам запретят взимать комиссию при платеже за услуги ЖКХ

Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума займется рассмотрением законопроекта, предусматривающего отмену комиссии при оплате квитанций за услуги ЖКХ. Об этом пишут argumenti.ru .

По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, ранее многие банки устанавливали комиссионные сборы от 2%. Работа над новым документом начнется уже в конце февраля.

Сергей Неверов считает техническую сторону вопроса простой, но необходимой для россиян, так как во многих случаях поставщики заключают договоры с кредитными организациями, которые взимают комиссию, не предусмотренную законодательством.