СМИ: Дмитрий Медведев поручил разобраться с ростом цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщает ТАСС . Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

По словам Дмитрия Медведева, речь идет о повышениях цен на заправках «Газпром нефти» и «некоторых других».

– Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, – это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости, – заявил он.

Дмитрий Козак заверил премьера, что он получит разъяснения от представителей нефтяных компаний вечером 17 июня.

По данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на АИ-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 рубля за литр), АИ-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 рубля за литр).

Между тем, напомним, в Приангарье после нескольких месяцев стабильности цены на автомобильное топливо взлетели на рубеже мая-июня. По последним данным, средняя стоимость литра бензина в Иркутске составляет 44,54 рубля, АИ-92 – 41,59 рубля, АИ-95 – 43,9, АИ-98 – 47,48, дизельного топлива – 47,63 рубля.

По информации ТАСС, в ноябре 2018 года после резкого подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке правительство с нефтяниками договорились заморозить розничные цены на топливо до 31 марта. Затем соглашение продлили до конца первого полугодия 2019 года. Согласно договоренностям компании должны обеспечить рост объемов продаж бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 2% по отношению к 2018 году. При этом правительство законодательно закрепило за собой право в любой момент вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.