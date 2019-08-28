СМИ: евро подорожал до 74 рублей

Москва, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Курс евро на торгах 27 августа вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. По данным Московской биржи, курс евро расчетами «завтра» на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей, сообщают argumenti.ru .

Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек, и один американский доллар стоит 66,66 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на символические 0,07%, до 58,16 доллара за баррель, передает РИА Новости.