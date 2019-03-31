СМИ: корпорацию «Иркут» и «Гражданские самолёты Сухого» сольют в пассажирский дивизион ОАК

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый глава гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Равиль Хакимов сформирует новую единую структуру, в которую войдут корпорация «Иркут» и «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».

Равилю Хакимову, по данным издания, предстоит собрать самые значимые гражданские активы – «Иркут», ГСС, АО «Аэрокомпозит» и ряд конструкторских бюро – в единую структуру, чтобы упорядочить управление и оптимизировать ресурсы. До момента включения «Иркута» и ГСС в состав дивизиона он параллельно будет возглавлять обе компании». Однако в ОАК и Минпромторге от комментариев воздержались, сообщает «Коммерсант».

Перестановки связаны с планом корпоративной трансформации ОАК, подразумевающим создание четырёх дивизионов. Три из них уже сформированы: дивизион транспортной авиации на базе ПАО «Ил» (гендиректор Алексей Рогозин), дивизион боевой авиации на базе АФК «Сухой» (гендиректор Игорь Озар), дивизион специальной авиации на базе ПАО «Туполев» (гендиректор Александр Конюхов). Во главе дивизиона ставилось самое сильное по специализации предприятие, вокруг которого собирались и сопряженные активы.

Однако структурировать гражданский дивизион ОАК оказалось сложнее из-за наличия двух мощных центров компетенций в лице «Иркута» и ГСС. Для разрешения ситуации руководству ОАК пришлось пойти на радикальный шаг по консолидации «Иркута» и ГСС. Этот манёвр сопровождался кадровыми перестановками: осенью 2017 года вместо Олега Демченко «Иркут» возглавил сам президент ОАК Юрий Слюсарь, а гендиректором ГСС вместо Владислава Масалова стал Александр Рубцов.

Выделение гражданского дивизиона ОАК в самостоятельную структуру должно частично обезопасить гражданские продукты от санкций, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Напомним, как ранее сообщало агентство, из-за санкций срываются продажи за границу лайнера «Сухой Суперджет» производства ГСС. Кроме того, из-за санкций прекращены поставки композитов для МС-21 производства корпорации «Иркут». Кстати, завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла МС-21.



Новое назначение позволит «разгрузить» топ-менеджеров корпорации: Юрий Слюсарь сконцентрируется непосредственно на управлении самой ОАК (она сейчас входит в состав госкорпорации «Ростех»), а Александр Рубцов, на место которого пришёл Равиль Хакимов, в статусе вице-президента гражданского дивизиона займётся продвижением, продажами и обслуживанием самолётов. По словам источника «Коммерсанта», это не только широко известные проекты МС-21 и SSJ 100, но и турбовинтовой Ил-114 и перспективный российско-китайский широкофюзеляжный CR-929.