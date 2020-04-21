СМИ: кредитных каникул для бизнеса не предвидится

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Российское правительство в условиях пандемии решило предоставить «кредитные каникулы» бизнесменам, имеющим кредит или заем, в случае если их доход упал на 30%. Однако правительственным указом смогут воспользоваться лишь некоторые предприниматели, передают argumenti.ru .

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в стране в «сером секторе» может быть занято до 15 миллионов граждан.

Банки вынуждены отказывать в предоставлении отсрочек выплаты кредита многим заемщикам. Причина отказа проста и непонятна одновременно – несоответствие требованиям программы. Сумма кредита не должна превышать установленные правительством размеры. Банк не учитывает даже добросовестность заемщика до начала эпидемии.

Банк ВТБ с конца марта начал оформлять отсрочки заемщикам, которые пострадали от пандемии. Всего банк одобрил обращений на общую сумму более 160 миллиардов рублей.

В Сбербанке своих цифр не озвучивали, но указали, что справляются с потоком клиентов, обратившихся с просьбой предоставления кредитных каникул.

Центральный банк предложил банковским организациям не портить репутацию заемщикам, обратившимся с просьбой о предоставлении кредитных каникул. Сами банки от этого получают серьезную нагрузку, так как никакой компенсации за это от государства и клиентов не получат. Расходы у банка остаются на том же уровне, а доходы снижаются, как следствие этого образуется риск банкротства.