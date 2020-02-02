СМИ: Россия из-за коронавируса приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Москва, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как пишут argumenti.ru , там говорится, что это сделано для нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. В связи с этим ФСБ поручено начать выполнять распоряжение со 2 февраля 2020 года.

Сроки окончания введенных мер при этом не приводятся. Кроме того, министерству иностранных дел России поручено также временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая.

МВД РФ поручено временно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу.