|Экономика / Бизнес
|03.02.2020
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СМИ: Россия из-за коронавируса приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
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Москва, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Как пишут
Сроки окончания введенных мер при этом не приводятся. Кроме того, министерству иностранных дел России поручено также временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая.
МВД РФ поручено временно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу.
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