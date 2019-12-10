СМИ: Россия может построить второй газопровод в Китай через Монголию

Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Россия намерена построить второй газопровод в Китай через Монголию. Об этом пишет «Российская газета» , ссылаясь на вице-премьера Алексея Гордеева, который сообщил об этом решении в кулуарах форума «Россия – Монголия».

Минэнерго РФ и компания «Газпром» должны подготовить техническое и экономическое обоснование проекта.

– Это альтернативный маршрут проекта «Алтай», или «Сила Сибири-2», который рассматривается по предложению монгольской стороны, – пояснил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. – Ресурсная база та же – действующие месторождения в Западной Сибири. То есть здесь может возникнуть реальная конкуренция за российский газ между Европой и Китаем.

Маршрут «Силы Сибири-2» должен был пройти через горный Алтай в Китай. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости. Путь через Монголию более протяженный, но он проходит по степным районам, поэтому обойдется дешевле, а также позволит, в отличие от маршрута через Алтай, доставить российский газ сразу в густонаселенные области Китая.

– Если Китай предложит релевантную цену, а Монголия – выгодные условия для строительства и транзита, то проект может оказаться экономически привлекательным, – считает Алексей Гривач.

Между тем, пресс-служба «Газпрома» сообщает, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум о взаимопонимании. Документом предусмотрено проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.