СМИ: «Ростех» входит во второй проект по добыче золота в Иркутской области

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Госкорпорация «Ростех» получит треть в проекте по добыче золота в Иркутской области, совладельцем которого также является гендиректор девелопера «Самолет» Антон Елистратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным «Картотеки», в ноябре 2019 года дочерняя компания госкорпорации «РТ-Развитие бизнеса» приобрела 9,9% акций в уставном капитале компании «Техсервис». Также ФАС одобрила ходатайство на приобретение еще 25,1% акций, что «в совокупности с имеющимися у общества с ограниченной ответственностью «РТ-Развитие бизнеса» составит долю в размере более 1/3 уставного капитала общества», сообщается на сайте ведомства. Представитель «Ростеха» отказался от комментариев. По данным «Росгеолфонда», компания имеет лицензию на геологоразведочные работы на Черно-Бирюсинском участке в Иркутской области. Участок расположен в пределах Бирюсинско-Агульского рудного района. На его территории ранее было выявлено Гурбейское рудное поле, запасы которого, по данным на 2010 год, составляют 18 т золота по категории B2, 17 т по категории B1 при содержании 5 г на тонну. Рудное поле было взято за эталон при оценке ресурсов участка Черно-Бирюсинский, которые составляют 9,1 т золота. По данным «Картотеки», основной владелец компании «Техсервис» – Arsanol Holdings Limited (80,35%), еще 9,75% у Ильи Рыбалкина, который является соучредителем юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и партнеры». По данным кипрского реестра, совладельцами Arsanol Holdings Limited являются генеральный директор ГК «Самолет» Антон Елистратов (19%) и Thisbe Financial Inc. (81%). В ГК «Самолет» отказались от комментариев. Генеральным директором «Техсервиса» является Валерий Сапронов, который также владеет компанией «Геомин Менеджмент» (до августа этого года полностью принадлежала Arsanol). В 2008 году «Интерфакс» писал, что ООО «Геомин Менеджмент» владеет лицензиями на перспективные по золоту площади в Карелии, Бурятии, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Киргизии. До сих пор единственным золотым проектом «Ростеха» был Сухой Лог, где долю госкорпорации (сейчас около 31%) постепенно выкупает «Полюс» по заключенным опционным соглашениям. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ростех

