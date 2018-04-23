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23.04.2018

СМИ: РУСАЛ может провести массовые сокращения на своих предприятиях в Иркутской области

Иркутская область, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, о возможных сокращениях объявил глава компании Олег Дерипаска, также попавший под американские ограничения.

– Все сейчас ждут, что РУСАЛу удастся договориться с Китаем, чтобы поставлять туда алюминий, оказавшийся невостребованным на зависимых от США рынках, – цитирует агентство свой источник.

Это, по его словам, позволило бы избежать сокращений и обойтись «малой кровью». В обратном случае увольнения пройдут уже в июне этого года. Основным рынком реализации алюминия для РУСАЛа являются страны Евросоюза – на них приходится порядка 45% продаж. На долю США, стран Азии и внутренний рынок приходится по 18%.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания РУСАЛ и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум. Позже Bloomberg сообщил, что РУСАЛ провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки сырья в КНР и продажи алюминия.

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