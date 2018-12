СМИ: США планирует снять санкции с компаний Олега Дерипаски, если он откажется от контроля в них

США, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о планах снять санкции c En+, «РУСАЛа» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски в течение 30 дней. Условием снятия санкций станет фактический отказ бизнесмена от контроля во всех этих компаниях, сообщают « Ведомости ». Напомним, 6 апреля 2018 года власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина, в частности, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «РУСАЛ», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Как отмечают «Ведомости», доля Олега Дерипаски в En+, которая является контролирующим акционером второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельцем крупных ГЭС в России «Евросибэнерго», будет снижена с почти 70% до 44,95%. В будущем у бизнесмена не будет права увеличивать свою долю. Блокирующий пакет должен быть передан структурам, никак не связанными с Дерипаской. Одним из возможных владельцев этих акций может стать ВТБ или другая финансовая структура, не попавшая в санкционный лист, пишет OFAC. Также En+ обязалась сменить совет директоров. Из 12 человек в нем Дерипаска может номинировать лишь четырех, и они не смогут участвовать в работе комитетов по аудиту и вознаграждениям. Остальные восемь не должны быть связаны с ним ни профессиональными отношениями, ни семейными узами. Причем шесть из них должны быть гражданами США и Великобритании, имеющими богатый опыт управления бизнесом. OFAC уже ознакомилась со списком кандидатов в новый состав совета. UC Rusal и «Евросибэнерго» должны оставаться под контролем En+, передает OFAC. Причем доля последней в металлургической компании в результате обмена доли Glencore вырастет с 48,1% до 56,88%. En+ сохранит за собой право назначать гендиректора компании. У Дерипаски останется 0,01% акций компании, которыми он владеет, минуя En+. Но дивиденды на этот пакет он получать не сможет – деньги будут направляться на заблокированный счет. Перемены ждут и совет директоров компании. Его должен покинуть нынешний председатель Матиас Варниг. Это давний знакомый президента России Владимира Путина, бывший сотрудник главного разведуправления ГДР. Совет директоров металлургической компании он возглавил шесть лет назад. При этом Дерипаска не имеет права номинировать кандидатов в совет. Как и в случае c En+, OFAC уже ознакомилась со списком кандидатов в новый состав совета. «РУСАЛ», «Евросибэнерго» и En+ также обязались предоставлять американскому ведомству полную информацию о своей деятельности. В числе прочего En+ будет передавать OFAC протоколы заседаний советов директоров. Наконец, En+ и UC Rusal обязались не менять регистрацию с иностранной на российскую без одобрения новых составов советов директоров и уведомления OFAC. Обе компании интересовались возможностью переезда в недавно утвержденные внутренние российские офшоры. А совет директоров UC Rusal даже одобрил перерегистрацию компании на о. Русский на Дальнем Востоке. В случае несоблюдения всех этих условий санкции будут возобновлены, поясняют «Ведомости». ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутскэнерго

