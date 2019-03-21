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22.03.2019

СМИ: в отставку отправлен глава Росгеологии Роман Панов

Москва, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития РФ Оксану Тарасенко, курирующую Росимущество.

– Поступила директива правительства [об отставке Романа Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом, – цитирует ТАСС Оксану Тарасенко.

На момент публикации на сайте Росгеологии не было информации об отставке Романа Панова. Между тем, напомним, в январе этого года был уволен первый заместитель главы холдинга Руслан Горринг. В связи с этим в Сети появились слухи о краже миллиардов из средств на рекультивацию отходов БЦБК. В компании заявляли об их недостоверности.

К слову, на днях Росгеология завершила инженерные изыскания на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Полученные результаты 21 марта переданы правительству Иркутской области.

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