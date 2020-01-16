СМИ: в России подорожают мясо и молоко

Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне увеличения стоимости мясо-молочной продукции во всём мире, в России также произойдёт подорожание мяса и молока. Об этом сообщают argumenti.ru .

Однако на подорожание влияют не только зарубежные государства. Рост цен вызывают издержки отечественных производителей. Второй причиной недоступности этих продуктов стала низкая покупательная способность российского населения.

Мировые цены на продукты питания поднялись ещё в прошлом году. Россия всегда отставала от мировых повышений. Это объяснялось увеличением производства отечественными производителями, низким качеством продукции. После того, как стоимость кормовой базы для производства мяса и молока увеличилась, предприятия задумались и о повышении цены готовой продукции.

Дополнительную нагрузку на производителей оказали увеличившийся НДС, рост цен на электроэнергию, топливо, необходимость ведения электронной маркировки товаров.

Однако, как утверждают эксперты, значительного увеличения цены на продукцию животноводства ожидать не стоит, так как роста заработных плат в стране нет. Население просто перестанет покупать или резко ограничит свой спрос. А экспортировать мясо за рубеж стало намного сложнее. Это означает, что оно останется внутри страны. Животноводам придётся продавать мясо и молоко по доступной населению цене.