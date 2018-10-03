СМИ: в России срочно готовится проект отказа экономики от доллара

Москва, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Российские власти в срочном порядке готовят проект об отказе российской экономики от американского доллара. Источники издания The Bell рассказали, что председатель правительства Дмитрий Медведев через одну-две недели должен утвердить план, пишут «Аргументы недели» .

Отказ от доллара готовится с оглядкой на предложение главы ВТБ Андрея Костина, сообщает URA.RU. План не предусматривает каких-либо ограничительных мер.

– Запрета расчетов в долларах не будет, – рассказали информаторы из одного из ведомств.

Планируется сделать главный упор на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства. Как отметили собеседника издания, крупнейшие торговые партнеры России – Китай и страны Европы.

Глава ВТБ Андрей Костин, представляя президенту РФ Владимиру Путину свой план, говорил о необходимости мер, которые были бы направлены на использование рубля в международных расчетах. В итоге отказ от доллара должен привести к сокращению рисков влияния внешних факторов (санкций) на российскую экономику.