ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Экономика / Бизнес
04.10.2018

СМИ: в России срочно готовится проект отказа экономики от доллара

Москва, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Российские власти в срочном порядке готовят проект об отказе российской экономики от американского доллара. Источники издания The Bell рассказали, что председатель правительства Дмитрий Медведев через одну-две недели должен утвердить план, пишут «Аргументы недели».

Отказ от доллара готовится с оглядкой на предложение главы ВТБ Андрея Костина, сообщает URA.RU. План не предусматривает каких-либо ограничительных мер.

– Запрета расчетов в долларах не будет, – рассказали информаторы из одного из ведомств.

Планируется сделать главный упор на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства. Как отметили собеседника издания, крупнейшие торговые партнеры России – Китай и страны Европы.

Глава ВТБ Андрей Костин, представляя президенту РФ Владимиру Путину свой план, говорил о необходимости мер, которые были бы направлены на использование рубля в международных расчетах. В итоге отказ от доллара должен привести к сокращению рисков влияния внешних факторов (санкций) на российскую экономику.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске