СМИ: вторая пара боевых самолетов Су-30СМ корпорации «Иркут» поставлена Белоруссии

Белоруссия, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ, произведенная на Иркутском авиазаводе, прибыла в Белоруссию в рамках контракта с Россией. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на министерство обороны республики.

– На аэродроме авиационной базы в Барановичах 20 ноября приземлились еще два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год, – говорится в сообщении Минобороны.

Первые два истребителя прибыли в Белоруссию 13 ноября. Всего же по контракту должны поставить12 самолетов.

Су-30СМ поколения «4+» разработаны компанией «Сухой», серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.