|Экономика / Бизнес
|26.04.2018
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СМС-шлюз – актуальная услуга для улучшения работы многих структур
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Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Одна из услуг, которая является достаточно востребованной в среднем, большом бизнесе и ряде других структур, это смс-шлюз. Смс-шлюз – интерфейс. С его помощью смс-сообщения можно отправлять и получать, не прибегая к мобильному устройству. Используют такую услугу те компании, которым необходимо делать сервисные или рекламные рассылки. А может и те, и другие сразу.
Кому необходим такой сервис
Рекламные рассылки активно отправляют:
Сервисные рассылки можно получать от:
На один из коммерческих смс-шлюзов, к слову, можно подключиться здесь. Сообщения с помощью данного интерфейса можно отправлять по всему миру. Здесь хорошие пропускные возможности и большая степень надежности. Возможно бесплатное тестирование.
Преимущества смс-шлюзов
Преимуществ у смс-шлюзов много. Можно выделить, к примеру, следующие:
Дополнительные возможности шлюзов
Иногда рассылку необходимо осуществить на стационарные телефоны. И возможности некоторых шлюзов это предусматривают. В данном случае эсэмэски автоматически преобразуются в голосовое сообщение.
Есть корпоративные интерфейсы. Посредством эсэмэсок здесь можно получить доступ к корпоративным приложениям или базам данных.
В Великобритании одна из служб рассылает электронные сообщения из сетей провайдеров, которые напрямую и не поддерживают такую услугу.
Это интересно
Первое смс-сообщение было отправлено в 92 году прошлого века в декабре. Оно состояло всего из двух слов и являло собой текст «Счастливого Рождества».
В среднем для того, чтобы передать информацию, человеку хватает сто шестьдесят знаков.
Служба смс - самый широко используемый сервис.
Исследователи пришли к выводу, что набирать за рулем эсэмэски очень опасно. Это, оказывается, гораздо рискованнее, чем водить машину в нетрезвом виде.
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