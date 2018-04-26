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Экономика / Бизнес
26.04.2018

СМС-шлюз – актуальная услуга для улучшения работы многих структур

Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Одна из услуг, которая является достаточно востребованной в среднем, большом бизнесе и ряде других структур, это смс-шлюз. Смс-шлюз – интерфейс. С его помощью смс-сообщения можно отправлять и получать, не прибегая к мобильному устройству. Используют такую услугу те компании, которым необходимо делать сервисные или рекламные рассылки. А может и те, и другие сразу.

Кому необходим такой сервис

Рекламные рассылки активно отправляют:

  • рестораны;
  • магазины;
  • агентства (недвижимости, маркетиновые и т.п.);
  • службы такси;
  • фитнес-клубы и т.д.

Сервисные рассылки можно получать от:

  • коллекторских агентств (если есть долги);
  • банков и платежных систем;
  • служб такси или доставки и т.д.

На один из коммерческих смс-шлюзов, к слову, можно подключиться здесь. Сообщения с помощью данного интерфейса можно отправлять по всему миру. Здесь хорошие пропускные возможности и большая степень надежности. Возможно бесплатное тестирование.

Преимущества смс-шлюзов

Преимуществ у смс-шлюзов много. Можно выделить, к примеру, следующие:

  • информация доставляется клиентам буквально за секунды;
  • можно отправлять необходимые сообщения как на отдельные номера, так и на весь список;
  • срочные сообщения рассылаются одним кликом;
  • экономятся временные ресурсы и трудозатраты специалистов компаний;
  • многие интерфейсы способны не снижать скорость отправки в пиковые нагрузки;
  • базы клиентов надежно защищены;
  • статусы и статистику можно отслеживать в режиме «онлайн».

Дополнительные возможности шлюзов

Иногда рассылку необходимо осуществить на стационарные телефоны. И возможности некоторых шлюзов это предусматривают. В данном случае эсэмэски автоматически преобразуются в голосовое сообщение.

Есть корпоративные интерфейсы. Посредством эсэмэсок здесь можно получить доступ к корпоративным приложениям или базам данных.

В Великобритании одна из служб рассылает электронные сообщения из сетей провайдеров, которые напрямую и не поддерживают такую услугу.

Это интересно

Первое смс-сообщение было отправлено в 92 году прошлого века в декабре. Оно состояло всего из двух слов и являло собой текст «Счастливого Рождества».

В среднем для того, чтобы передать информацию, человеку хватает сто шестьдесят знаков.

Служба смс - самый широко используемый сервис.

Исследователи пришли к выводу, что набирать за рулем эсэмэски очень опасно. Это, оказывается, гораздо рискованнее, чем водить машину в нетрезвом виде.

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