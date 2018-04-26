СМС-шлюз – актуальная услуга для улучшения работы многих структур

Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Одна из услуг, которая является достаточно востребованной в среднем, большом бизнесе и ряде других структур, это смс-шлюз. Смс-шлюз – интерфейс. С его помощью смс-сообщения можно отправлять и получать, не прибегая к мобильному устройству. Используют такую услугу те компании, которым необходимо делать сервисные или рекламные рассылки. А может и те, и другие сразу.

Кому необходим такой сервис

Рекламные рассылки активно отправляют:

рестораны;

магазины;

агентства (недвижимости, маркетиновые и т.п.);

службы такси;

фитнес-клубы и т.д.

Сервисные рассылки можно получать от:

коллекторских агентств (если есть долги);

банков и платежных систем;

служб такси или доставки и т.д.

На один из коммерческих смс-шлюзов, к слову, можно подключиться здесь. Сообщения с помощью данного интерфейса можно отправлять по всему миру. Здесь хорошие пропускные возможности и большая степень надежности. Возможно бесплатное тестирование.

Преимущества смс-шлюзов

Преимуществ у смс-шлюзов много. Можно выделить, к примеру, следующие:

информация доставляется клиентам буквально за секунды;

можно отправлять необходимые сообщения как на отдельные номера, так и на весь список;

срочные сообщения рассылаются одним кликом;

экономятся временные ресурсы и трудозатраты специалистов компаний;

многие интерфейсы способны не снижать скорость отправки в пиковые нагрузки;

базы клиентов надежно защищены;

статусы и статистику можно отслеживать в режиме «онлайн».

Дополнительные возможности шлюзов

Иногда рассылку необходимо осуществить на стационарные телефоны. И возможности некоторых шлюзов это предусматривают. В данном случае эсэмэски автоматически преобразуются в голосовое сообщение.

Есть корпоративные интерфейсы. Посредством эсэмэсок здесь можно получить доступ к корпоративным приложениям или базам данных.

В Великобритании одна из служб рассылает электронные сообщения из сетей провайдеров, которые напрямую и не поддерживают такую услугу.

Это интересно

Первое смс-сообщение было отправлено в 92 году прошлого века в декабре. Оно состояло всего из двух слов и являло собой текст «Счастливого Рождества».

В среднем для того, чтобы передать информацию, человеку хватает сто шестьдесят знаков.

Служба смс - самый широко используемый сервис.

Исследователи пришли к выводу, что набирать за рулем эсэмэски очень опасно. Это, оказывается, гораздо рискованнее, чем водить машину в нетрезвом виде.