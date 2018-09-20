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Экономика / Бизнес
21.09.2018

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписано между Иркутской областью и Ставропольским краем

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Второго Байкальского международного экологического водного форума агентство по туризму Приангарья и министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В соглашении мы определили основы нашего взаимодействия. Для нас важно, чтобы этот документ стал эффективным инструментом для развития взаимовыгодных связей. Мы предоставим информацию о том, какой отдых интересует жителей нашей области, и рассчитываем получить конкретные и нужные предложения, – отметила Екатерина Сливина.

В рамках договоренностей планируется осуществлять информационный обмен о проведении международных, региональных выставок, форумов, конференций, о состоянии туристско-рекреационной сферы Иркутской области и Ставропольского края, обмен пресс-турами, детскими и молодежными туристскими группами. Кроме того, соглашение предусматривает формирование предложений по санаторно-курортному лечению, детскому и молодежному туризму в Ставропольском крае для жителей Иркутской области. Также предусмотрено содействие развитию сотрудничества хозяйствующих субъектов и их объединений в сфере туризма и рекреации, установлению, расширению прямых деловых контактов.

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