Союз торгово-промышленных палат субъектов Арктической зоны России планируют создать в ТПП РФ

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата РФ планирует создать Союз торгово-промышленных палат субъектов Арктической зоны России с целью формирования привлекательного инвестиционного климата для развития предпринимательства в этом регионе. Об этом со ссылкой на президента Союза «ТПП Восточной Сибири» Алексея Соболя сообщает пресс-служба организации.

Он заявил об этом на заседании президиума Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ, при заместителе председателя Государственной думы Ольги Епифановой совместно с правительством и Законодательным собранием Иркутской области.

Отмечается, что в настоящее время в состав ТПП РФ входит более 10 тысяч организаций и субъектов Арктической зоны. Создание Союза необходимо для координации и согласованности взаимодействия в области обеспечения развития и защиты интересов промышленного производства товаров и предпринимательства в иных сферах на этой территории арктической зоны.

В состав союза включены палаты следующих территорий: Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республики Саха (Якутия), Чукотского и Ханты-Мансисйского автономных округов, республик Коми и Карелия, Иркутской области, республики Бурятия, Магаданской области, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

– Этот Союз позволит реализовать горизонтальное интегрирование институтов государственно-частного партнерства и сконцентрировать развитие промышленности и предпринимательской деятельности на территории Арктической зоны, – подчеркнул Алексей Соболь. – Одна из основных целей Союза – способствование максимальному участию российских компаний в освоении региона, создании новых производств, инфраструктуры, налаживании научно-технических связей, содействии в расширении делового сотрудничества российских и зарубежных компаний и фирм, а также продвижение отечественной продукции на внешние рынки.

Среди основных направлений деятельности Союза обозначены оказание активного содействия по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Арктической зоне; привлечение инвестиций в проекты Арктической зоны и прилегающих территорий, в том числе развитие проектного и венчурного финансирования; участие в подготовке расчетов перспективных инвестиционных проектов и проведение консультаций для членов торгово-промышленных палат в области экономики и права; решение вопросов по поиску специалистов и рабочих для реализации инвестпроектов.

– Таким образом Союз будет целенаправленно работать на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Крайнего Севера и Арктической зоны России, – подчеркнул глава ТПП ВС.

Сейчас для выполнения поставленных целей уже предлагается использовать такие механизмы, как участие ТПП РФ в разработке национальных стандартов, формировании нового поколения предпринимателей, создании реестра товаров арктических промыслов, проведении выставок, ярмарок, конкурсов, в том числе конкурса «100 лучших товаров» в каждом регионе Арктической зоны, с подтверждением качества товара и с присвоением знака «Сделано в Арктике».

По мнению Алексея Соболя, Союз ТПП в Арктической зоне может стать центром формирования технической и промышленной политики с повышением конкурентоспособности российского бизнеса при освоении, исследовании и развитии арктической зоны, разработке национальных стандартов и профессиональных стандартов, а также требований к персоналу, работающему в районах Крайнего Севера. Кроме того, северные и дальневосточные регионы могли бы стать пилотным образцом для отработки таможенного и контрактного законодательства как единой технологической платформы обеспечения внешнеэкономической деятельности.

Следует отметить, что существующая государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны РФ до 2020 года уже отстала от требований и вызовов сегодняшнего дня и требует корректировки. Со своей стороны ТПП РФ готова участвовать в законотворческой работе, а также в коллегиальной деятельности на благо развития территорий, повышения привлекательности инвестиционного климата, притока специалистов и повышения качества жизни населения Крайнего Севера и Арктической зоны.