Союз «ТПП Восточной Сибири» поздравил Ангарскцемент с запуском нового оборудования

Ангарск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь поздравил руководство и коллектив Ангарского цементно-горного комбината с вводом в эксплуатацию нового оборудования.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, торжественное мероприятие по запуску современного электрофильтра фирмы ELEX (Швейцария) на вращающейся печи №1 в цехе «Обжиг», а также презентация 25-ти рукавных фильтров российского производства, установленных на складах цемента, прошло на предприятии 3 сентября.

– Известный своей славной историей Ангарский цементно-горный комбинат внес неоценимый вклад в становление и развитие экономики Иркутской области, – подчеркнул Алексей Соболь. – Из высококачественного цемента, производимого комбинатом, в разные годы построен Ангарский каскад гидроэлектростанций, возведены ключевые промышленные предприятия и заводы, а также многие населенные пункты Приангарья.

Президент ТПП ВС отметил, что сегодня Ангарскцемент по праву является одним из ведущих предприятий строительной отрасли региона, старейшим и надежным членом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». На комбинате трудятся более тысячи истинных профессионалов своего дела, а само акционерное общество выступает символом уверенного развития, примером успешной реализации масштабных экономических, экологических и социальных проектов.

Алексей Соболь выразил уверенность, что коллектив завода и впредь будет совершенствовать и модернизировать производство, внедрять инновации и современные технологии, а также пожелал работникам и руководству Ангарского цементно-горного комбината крепкого здоровья, финансовой стабильности и успехов в покорении новых высот.