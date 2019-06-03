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Экономика / Бизнес
03.06.2019

Союз «ТПП Восточной Сибири» принял в свои ряды новых членов

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вступили 17 организаций, представляющие различные сферы малого и среднего бизнеса Иркутской области. Такое решение принято 31 мая на заседании Совета Союза «ТПП ВС», прошедшего под руководством председателя совета директоров АО «Саянскхимпласт» Виктора Круглова, сообщает пресс-служба ТПП.

Среди новых членов палаты – представители предприятий по производству и сбыту сельскохозяйственной продукции, осуществлению лесозаготовок; организации, оказывающие услуги СМИ, рекламные и туристические агентства; предприятия оптовой и розничной торговли, организации сферы здравоохранения и другие.

В частности, членами палаты стали: ООО «ТЭЗИС», ООО «Медстандарт», ООО «Травы Байкала», ООО «Байкальская Металлургическая Компания», ООО «Братскводстрой», ОГАУ «Редакция газеты «Областная», ООО «Маяк» (ГК «Слата»), ООО «Байкал Стратеджи Групп», ООО «МЧ»,  ООО «ВЕГА», ООО «Столярный дворъ», ООО «Торговая Сеть Командор», ООО «МИР КЕМИКАЛ», ИП Глава КФХ Дамбуев Михаил Иванович, ИП Бучкова Наталья Геннадьевна, ИП Коваленко Юлия Андреевна,  ИП Кудрявцева Ирина Владимировна.

В состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вступили 17 организаций

Фото предоставлено пресс-службой ТПП Восточной Сибири

Представители бизнеса, объясняя свое намерение вступить в ряды ТПП Восточной Сибири, подчеркнули, что рассматривают палату как эксклюзивную площадку для взаимовыгодного общения, поиска новых надежных партнеров, расширения объемов производства и сбыта, обсуждения и решения общих для бизнеса проблем. Многие предприниматели рассчитывают на помощь Союза при выходе на зарубежные рынки.

Приветствуя новых участников, президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь отметил, что вступление в ряды палаты дает компаниям и предпринимателям множество преимуществ, начиная от расширения деловых контактов и заканчивая возможностью участия в работе профильных комитетов. Члены палаты могут стать участниками Дисконт-клуба,  который позволяет обмениваться скидками на реализуемые товары и услуги, а также привлекать новых клиентов. В Учебном центре ТПП ВС для предпринимателей разработаны образовательные программы по самым актуальным направлениям. Президент ТПП ВС также подчеркнул, что палата окажет всестороннюю поддержку новым участникам.

В настоящее время ТПП Восточной Сибири объединяет более 300 организаций крупного, малого и среднего бизнеса, банков, образовательных и оздоровительных учреждений, различных ассоциаций. В составе палаты действует несколько подразделений, в том числе, Департамент поддержки предпринимательской деятельности и ВЭД, который оказывает полный комплекс услуг для бизнеса – от консультаций по вопросам выхода на международные рынки до организации целевых бизнес-миссий и проведения В2В переговоров. Многие услуги для членов палаты предоставляются бесплатно.

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