ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес
28.05.2020

Сокол: Государственная Дума приняла 20 законопроектов для поддержки предпринимателей

Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ходе пленарного заседания Государственной Думы был 27 мая поднят широкий круг вопросов, затрагивающих поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных мер и разработку мероприятий по нормализации экономики по завершении пандемии.

В рамках правительственного часа с докладом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает пресс-служба «Единой России».

По словам секретаря ИРО партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Сергея Сокола, парламентариями приняты 20 законопроектов для поддержки предпринимателей и самозанятого населения. А также обсуждены вопросы о практической реализации адресной поддержки предпринимателей из пострадавших отраслей экономики.

– Сейчас очень важно как можно быстрее помочь малому и среднему бизнесу. Меры, которые мы предпринимаем, должны дойти до каждого. По информации Минэконома, в настоящий момент 17% рабочих мест находятся под ограничениями. На федеральном уровне принята и действует система антикризисных мер. Воспользоваться этими мерами смогут 42 сферы бизнеса, в том числе общепит и туризм. В первую очередь это отсрочки по налогам, снижение социальных взносов для МСП с 30 до 15%, кредитные каникулы для организаций и граждан. Приняты меры по сохранению рабочих мест – грантовая поддержка предприятиям на выплату зарплат и нулевая ставка по кредиту на фонд оплаты труда, – сказал Сергей Сокол.

Также Сергей Сокол рассказал, что был поддержан законопроект, согласно которому арендаторам дана возможность расторгать договоры без штрафных санкций.

– Приняты законы о снижении административной нагрузки – это освобождение от проверок, продление действия существующих текущих лицензий. Работа по поддержке населения должна и будет продолжена, – подчеркнул Сергей Сокол.

Напомним, за истекшие два месяца депутатами Государственной Думы были приняты законопроекты, которые непосредственно способствуют преодолению последствий распространения инфекции. Это беспрецедентный темп принятия решений. Ранее Сергею Соколу уже удалось добиться включения предложений, разработанных по итогам совещания депутатов фракции «Единая Россия» с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексеем Соболем и представителями бизнес-сообщества Иркутской области, в пакет мер поддержки, предлагаемых Комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Государственной Думы к оперативному принятию.

В дальнейшем данные предложения были использованы при разработке межфракционных законопроектов депутатов Законодательного собрания, в которых предлагалось предоставить налоговые льготы предприятиям, которые работают в отраслях, включенных в федеральный перечень пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19). Законы были приняты на последней сессии Законодательного собрания.

Также в целях рассмотрения дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Приангарье создан Межведомственный координационный совет по выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для минимизации негативных последствий влияния. В это же время при Волонтерском центре на базе Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» под руководством Сергея Сокола будет действовать Рабочая группа по подготовке предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов жителей региона.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Руслан Болотов: ассортимент Центрального рынка Иркутска расширится товарами местного производства28.05.2020
2020-05-28-09-36-01
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможность привлечения арендаторов и поставщиков товаров местного производства на Центральный рынок обсудили на совещании в администрации Иркутска.
Сбербанк запустил ресурс SberIndex.ru, который дает ответы на ключевые вопросы о жизни в эпоху коронавируса28.05.2020
Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил сайт SberIndex.ru, который наглядно показывает, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19.
В ЗС Приангарья предлагают пересмотреть подход к поддержке коренных и малочисленных народов28.05.2020
Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания настаивают, чтобы коренные малочисленные народы в Иркутской области получали средства не только на поддержку, но и на развитие.
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату под 2%28.05.2020
Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк одобрил более 1000 заявок от клиентов по государственной программе кредитования на заработную плату под 2%.
СберЛогистика расширила географию присутствия до 42 регионов28.05.2020
Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СберЛогистика продолжает расширять географию своего присутствия в российских регионах. Сегодня подразделения компании работают в 42 крупных городах России и окружающих их населенных пунктах.
В Иркутске создают координационный совет по комплексному развитию города28.05.2020
2020-05-28-03-54-36
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске при администрации создадут координационный совет по комплексному развитию города.
Александр Якубовский провёл заседание Рабочей группы по поддержке индустрии общественного питания28.05.2020
Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский провёл заседание Рабочей группы по поддержке индустрии общественного питания Комиссии при Госдуме по поддержке малого и среднего бизнеса.
Сокол: Государственная Дума приняла 20 законопроектов для поддержки предпринимателей28.05.2020
Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ходе пленарного заседания Государственной Думы был 27 мая поднят широкий круг вопросов, затрагивающих поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных мер и разработку мероприятий по нормализации экономики по завершении пандемии.
Свыше миллиона карт национальной платежной системы «Мир» выпустил Дальневосточный банк28.05.2020
2020-05-28-02-20-34
Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В начале текущего года количество карт «Мир», выпущенных Дальневосточным банком, превысило 1 миллион. Зарплатные, пенсионные, дебетовые, кредитные карты «Мир» с возможностью накопления бонусов, возвращением части стоимости покупок на карту, скидками – в зависимости от потребностей, любому клиенту Дальневосточного банка доступен оптимальный для него вариант.
В День российского предпринимательства – о новых инструментах поддержки малого и среднего бизнеса27.05.2020
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка приступает к реализации новой меры поддержки регионального бизнеса – в рамках госпрограммы кредитования под 2%. Предложение рассчитано на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса. Информация о новом кредитном предложении прозвучала на онлайн-конференции, проведенной в честь Дня российского предпринимательства 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам27.05.2020
Москва, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Страховая программа «Сбереги себя», предусматривающая страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19, стала доступна не только физлицам, но и корпоративным клиентам. Организацию медицинской помощи по программе обеспечивает сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.
В Иркутске предложено объединить два МУПа27.05.2020
Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов предложил объединить два МУПа – «Службу эксплуатации мостов» и «ИркутскАвтодор». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
En+ Group заменила рабочее колесо турбины гидроагрегата на Иркутской ГЭС27.05.2020
Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская ГЭС компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, завершила уникальную в своей истории операцию по замене рабочего колеса турбины. Работы проведены в рамках реализации комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия».
РУСАЛ запускает производство улучшенных протекторов для нефтегазовой и судостроительной отраслей27.05.2020
2020-05-27-06-17-48
Волгоград, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запускает на Волгоградском алюминиевом заводе новое производство продукции с добавленной стоимостью из алюминиевых сплавов – протекторов с улучшенными эксплуатационными характеристиками для защиты металлических объектов от коррозии в нефтегазовой, судостроительной и других отраслях.
В Иркутской области безработных обучат бизнес-основам27.05.2020
2020-05-27-05-29-38
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области для безработных организуют обучение основам предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Из Сбербанка в Агробанк – и обратно. Моментальные денежные переводы между Россией и Узбекистаном теперь доступны в обе стороны27.05.2020
Москва, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и АКБ «Агробанк», крупнейшие банки России и Узбекистана, запускают сервис мгновенных денежных переводов с карт Агробанка на карты Сбербанка. Таким образом, теперь прямые переводы доступны в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Кузьма Алдаров и Роман Габов проконтролировали ход посевной кампании в Тулунском и Куйтунском районах26.05.2020
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд объектов сельскохозяйственной сферы в Тулунском и Куйтунском районах Приангарья посетили заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов.
В Иркутской области уровень безработицы составил 2,4%26.05.2020
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уровень безработицы вырос до 2,4%.
Сбербанк поддержал создание интерактивного танка Т-34 для иркутского военного музея26.05.2020
Иркутск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка поддержал патриотический проект интерактивного музея, посвященного истории Великой Отечественной войны. Банк оказал материальную помощь по созданию интерактивной экспозиции танка «Т-34», сообщает пресс-служба банка.
На поддержку сферы туризма Бурятии выделили более 52 миллионов рублей26.05.2020
Бурятия, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Субъектам малого и среднего предпринимательства сферы туристических услуг в Бурятии будет предоставлена поддержка в общем на 52,2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.
В Бурятии в условиях коронавируса организуют незаконные туры26.05.2020
Бурятия, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии в социальных сетях появляются предложения по организации туристских групп для выезда в популярные места отдыха – поездки к лику Богини Янжимы, программы с посещением Меркитской крепости, «абрикосовой» рощи, статуи Будды и так далее. Организаторов несанкционированных туров привлекают к административной ответственности за нарушения указа главы республики по приостановке досуговых развлекательных, культурных и иных мероприятий, принятого из-за коронавируса.
ИНК поблагодарила медиков Усть-Кута за помощь в тестировании сотрудников на COVID-1926.05.2020
Усть-Кут, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) отметило существенный вклад медицинских сотрудников Центральной районной больницы (ЦРБ) Усть-Кута в борьбе с распространением COVID-19. Благодарственные письма за подписью и.о. генерального директора Евгения Милова направлены 12 медицинским работникам.
Иркутскстат: в регионе на конец 2019 насчитывалось 63,5 тысячи индивидуальных предпринимателей26.05.2020
-2019-635-
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на конец 2019 года насчитывалось 63,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Пресс-служба Иркутскстата отмечает, что их число, в отличие от юридических лиц, увеличивается. За четыре года доля бизнесменов выросла на 3,4%.
Игорь Кобзев поручил организовать непрерывный мониторинг лесов Приангарья для выявления незаконных рубок26.05.2020
2020-05-26-04-27-48
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - О ведении непрерывного мониторинга, который позволяет максимально оперативно отслеживать и реагировать на нарушения в лесной отрасли, договорился сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с руководством «Прибайкаллеспроекта».
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки26.05.2020
Москва, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 п.п. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 8,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Игорь Кобзев поручил создать законопроект, который обяжет лесопилки перерабатывать отходы производства26.05.2020
2020-05-26-01-49-48
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев поручил создать законопроект, который обяжет лесопильные предприятия перерабатывать отходы производства. С этой инициативой исполняющий обязанности губернатора Иркутской области выступил 25 мая на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба главы региона.
В Приангарье ужесточат контроль за приезжающими трудовыми мигрантами26.05.2020
2020-05-25-14-35-24
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба 25 мая поручил миграционной службе региона ужесточить контроль за прибывающими гражданами из других регионов и сопредельных государств и тестировать их на COVID-19.
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости25.05.2020
Москва, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG. По этому показателю банк также занял шестое место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира, всего в рейтинг вошли 50 компаний.
Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по социальной ориентированности бюджета25.05.2020
-10-
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам 2019 года заняла 10 место в рейтинге субъектов РФ по социальной ориентированности бюджета, составленном аналитиками РИА Новости.
Сбербанк расскажет иркутянам об инструментах инвестирования25.05.2020
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях». Онлайн-встреча состоится 26 мая, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Предложения депутатов Заксобрания учтены в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области25.05.2020
2020-05-25-04-58-08
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предложения депутатов областного парламента учтены в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года, и работа над ними будет продолжена для конкретизации мероприятий, сообщает пресс-служба ЗС.
В Тайшетском районе незаконные рубки леса пытались скрыть с помощью поджогов25.05.2020
2020-05-25-04-58-02
Тайшетский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственные оперативные группы работают в муниципальных образованиях Иркутской области, чтобы выявить пожароопасные места, факты нарушения особого противопожарного режима и расследуют причины природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сотрудник Коршуновского ГОКа получил награду Законодательного собрания Иркутской области25.05.2020
Железногорск-Илимский, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области наградило сотрудника Коршуновского ГОКа (входит в Группу «Мечел») как лучшего специалиста по охране труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Александр Якубовский добился введения правила «неухудшения» кредитной истории бизнеса после реструктуризации25.05.2020
Москва, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы, член рабочей группы правозащитного центра «Единой России» Александр Якубовский добился введения правила «неухудшения» кредитной истории бизнеса после реструктуризации.
Знак качества «Сделано в Приангарье» появится в Иркутской области25.05.2020
2020-05-24-10-10-59
Саянск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области появится знак качества «Сделано в Приангарье». Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев заявил во время посещения агрохолдинга «Саянский бройлер».
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)