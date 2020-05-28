Сокол: Государственная Дума приняла 20 законопроектов для поддержки предпринимателей

Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ходе пленарного заседания Государственной Думы был 27 мая поднят широкий круг вопросов, затрагивающих поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных мер и разработку мероприятий по нормализации экономики по завершении пандемии.

В рамках правительственного часа с докладом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает пресс-служба «Единой России».

По словам секретаря ИРО партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Сергея Сокола, парламентариями приняты 20 законопроектов для поддержки предпринимателей и самозанятого населения. А также обсуждены вопросы о практической реализации адресной поддержки предпринимателей из пострадавших отраслей экономики.

– Сейчас очень важно как можно быстрее помочь малому и среднему бизнесу. Меры, которые мы предпринимаем, должны дойти до каждого. По информации Минэконома, в настоящий момент 17% рабочих мест находятся под ограничениями. На федеральном уровне принята и действует система антикризисных мер. Воспользоваться этими мерами смогут 42 сферы бизнеса, в том числе общепит и туризм. В первую очередь это отсрочки по налогам, снижение социальных взносов для МСП с 30 до 15%, кредитные каникулы для организаций и граждан. Приняты меры по сохранению рабочих мест – грантовая поддержка предприятиям на выплату зарплат и нулевая ставка по кредиту на фонд оплаты труда, – сказал Сергей Сокол.

Также Сергей Сокол рассказал, что был поддержан законопроект, согласно которому арендаторам дана возможность расторгать договоры без штрафных санкций.

– Приняты законы о снижении административной нагрузки – это освобождение от проверок, продление действия существующих текущих лицензий. Работа по поддержке населения должна и будет продолжена, – подчеркнул Сергей Сокол.

Напомним, за истекшие два месяца депутатами Государственной Думы были приняты законопроекты, которые непосредственно способствуют преодолению последствий распространения инфекции. Это беспрецедентный темп принятия решений. Ранее Сергею Соколу уже удалось добиться включения предложений, разработанных по итогам совещания депутатов фракции «Единая Россия» с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексеем Соболем и представителями бизнес-сообщества Иркутской области, в пакет мер поддержки, предлагаемых Комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Государственной Думы к оперативному принятию.

В дальнейшем данные предложения были использованы при разработке межфракционных законопроектов депутатов Законодательного собрания, в которых предлагалось предоставить налоговые льготы предприятиям, которые работают в отраслях, включенных в федеральный перечень пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19). Законы были приняты на последней сессии Законодательного собрания.

Также в целях рассмотрения дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Приангарье создан Межведомственный координационный совет по выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для минимизации негативных последствий влияния. В это же время при Волонтерском центре на базе Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» под руководством Сергея Сокола будет действовать Рабочая группа по подготовке предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов жителей региона.