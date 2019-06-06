Состоялось собрание акционеров «Иркутской электросетевой компании»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня состоялось собрание акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания». Явка акционеров составила 96,8%. Акционеры приняли следующие решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИЭСК». По итогам работы в 2018 году, протяженность электрических сетей ОАО «ИЭСК» напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ в Иркутской области составила 42 178 км (прирост 879 км), при суммарной установленной мощности подстанций 28 567 МВА и общем их количестве 10 814 шт. Прирост установленной мощности составил 378 мВА. Объем переданной электроэнергии в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 1 399 млн. кВтч и составил 47,1 млрд. кВтч. Потери электроэнергии снижены на 126 млн. кВтч. На 287 млн. рублей увеличилась выручка - 20 920 млн. рублей против 20 632 млн. рублей, в 2017 году. Начиная с 2013 года, ОАО «ИЭСК» имеет отрицательный финансовый результат. В 2018 году получен убыток более 1,2 млрд. руб. Причиной является не учтенный при установлении тарифа на передачу электроэнергии для ОАО «ИЭСК» рост обоснованных расходов на покупку потерь электроэнергии, оплату услуг смежных сетевых организаций и эксплуатационных затрат. Планируется дальнейшая работа с регулирующими органами по компенсации данных затрат через механизм «выпадающих доходов», предусмотренный в законодательстве РФ в области электроэнергетики. В 2018 году ОАО «ИЭСК» проведены ремонты на 2027 подстанциях 6-500 кВ, выполнен ремонт 8009,9 км ЛЭП 500-0,4 кВ, капитальный ремонт семи трансформаторов 110 кВ и выше, мощностью 211.2 МВА и двух УКРМ с суммарной мощностью 77 мВар. На ремонтную кампанию было направлено 565,1 млн. рублей. На инвестиционную деятельность в 2018 году компанией было направлено 4,8 млрд. рублей. При исполнении обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» в 2018 году подключено 6 841 новых потребителей суммарной мощностью 213,7 МВт. Получено 10 715 заявок на новое присоединение. Основную массу заявок на технологическое присоединение составили заявки по льготному тарифу, доля таких заявок в общем количестве поступивших в 2018 году – 78,5 %. (в 2017 году доля составляла 80,8%); Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать; Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в следующем составе: 1. Бардикова Вера Ивановна – начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»; 2. Захаров Александр Константинович – начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»; 3. Куимов Ефим Сергеевич – начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»; 4. Матвеев Максим Владимирович – заместитель генерального директора по продаже энергоресурсов ПАО «Иркутскэнерго»; 5. Махотина Анна Николаевна – ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»; 6. Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора - финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»; 7. Шумеев Дмитрий Сергеевич - директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго»; Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК»: 1. Алейникова Вера Павловна – начальник управления общего учета ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»; 2. Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»; 3. Новожилов Александр Игоревич – главный инспектор технической инспекции ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация»; Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» аудитором ОАО «ИЭСК» на 2019 год. По сообщению пресс-службы ОАО «Иркутская электросетевая компания» ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: View the discussion thread.