|Экономика / Бизнес
|30.01.2020
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Сотрудник ИНК вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»
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Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор по экономике Иркутской нефтяной компании Татьяна Молостова вошла в число 30 финалистов от Сибирского федерального округа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» и вышла в суперфинал.
Напомним, региональный этап конкурса прошел 25-26 января в Новосибирске. Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи, в нем примут участие 300 финалистов из восьми федеральных округов. Победителями станут 100 человек, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.
Как сообщает пресс-служба ИНК, по мнению Татьяны Молостовой, полученные лидерские навыки можно применять в любой сфере, будь то управление бизнесом, организация проектной работы или госслужба.
– Участие в конкурсах, особенно федерального масштаба, позволяет понять, насколько ты состоялся как управленец, что собой представляешь и к чему должен стремиться дальше. Одной из базовых жизненных ценностей для меня является непрерывное саморазвитие, – отметила директор по экономике ИНК.
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