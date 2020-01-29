Сотрудник ИНК вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор по экономике Иркутской нефтяной компании Татьяна Молостова вошла в число 30 финалистов от Сибирского федерального округа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» и вышла в суперфинал.

Напомним, региональный этап конкурса прошел 25-26 января в Новосибирске. Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи, в нем примут участие 300 финалистов из восьми федеральных округов. Победителями станут 100 человек, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Как сообщает пресс-служба ИНК, по мнению Татьяны Молостовой, полученные лидерские навыки можно применять в любой сфере, будь то управление бизнесом, организация проектной работы или госслужба.

– Участие в конкурсах, особенно федерального масштаба, позволяет понять, насколько ты состоялся как управленец, что собой представляешь и к чему должен стремиться дальше. Одной из базовых жизненных ценностей для меня является непрерывное саморазвитие, – отметила директор по экономике ИНК.

СПРАВКА:

«Лидеры России 2020» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 тысячи 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников. По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы в восьми федеральных округах вышли 3 тысячи 392 участника.