Сотрудник Коршуновского ГОКа получил награду Законодательного собрания Иркутской области

Железногорск-Илимский, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области наградило сотрудника Коршуновского ГОКа (входит в Группу «Мечел») как лучшего специалиста по охране труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почётная грамота от Законодательного собрания региона вручена ведущему инженеру отдела охраны труда и промышленной безопасности управления КГОК Андрею Ильину. На Коршуновском ГОКе трудовой стаж Андрея Ильина составляет более 30 лет. В прошлом году ему присвоили звание лучшего специалиста по охране труда и промышленной безопасности в Нижнеилимском районе.

Специалист отмечен этой наградой за многоплановую, в том числе и общественную деятельность. Андрей Владимирович возглавляет депутатскую комиссию Думы Нижнеилимского района по экономической политике, финансам, бюджету и контрольной деятельности. Он тесно сотрудничает с районным отделом по физической культуре, спорту и молодёжной политике.