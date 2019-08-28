|Экономика / Бизнес
|29.08.2019
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Сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» впервые заняли четыре призовых места в финале фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
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Москва, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (входит в состав НК «Роснефть») впервые заняли четыре призовых места в финале корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Об этом сообщает пресс-служба ВЧНГ.
Конкурс состоялся 26-28 августа 2019 года в Москве в номинациях вокального, хореографического, изобразительного искусства и эстрадно-циркового жанра в трех возрастных категориях.
Первое место в номинации «Вокал. Эстрадный. Коллектив» (7-12 лет) присуждено Дарье Шабыровой, Артему Бызову, Диане Баендаевой при участии коллектива «Sana Kids». Третий год подряд танцевальный дуэт «ТанЦдем» Татьяны Елисеевой и Виктора Кузнецова завоевывает золотую награду фестиваля. В этом году они исполнили номер «Я буду всегда жить в твоем сердце».
«Бронзу» завоевали дебютанты финала Анна Черняго и Ева Горюнова (номинация «Вокал. Эстрадный. Соло», 18 лет и старше). Также на третье место пьедестала поднялись Роман Берсенев и Татьяна Елисеева, при участии Александра Стеренчука и Татьяна Пилькевич они представили номер «Волшебная рыбалка» в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр».
Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проходил уже в девятый раз, он стал доброй традицией для работников Компании и их семей. За звание лучших боролись исполнители и творческие коллективы, прошедшие зональные отборочные этапы, в которых принимали участие конкурсанты 65 дочерних обществ Компании.
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