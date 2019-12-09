Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» поймали браконьеров в заказнике «Красный Яр»

Эхирит-Булагатский район, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В ночь с 3 на 4 декабря во время выезда на территорию заказника «Красный Яр» государственные инспекторы оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пресекли факт браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Рейд проводился совместно с сотрудниками отдела полиции Эхирит-Булагатского района и государственными инспекторами территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству.

У нарушителей изъяли нарезной карабин «Сайга» с установленным на нем калиматорным прицелом, глушитель для него и 56 патронов с двумя рожками (магазинами) на 30 патронов каждый. Также инспекторы обнаружили у браконьеров летательный аппарат (параплан).

– Мы застали нарушителей врасплох, они не оказали сопротивления. На них были оформлены протоколы об административном правонарушении за нарушение режима. За это положен штраф до четырех тысяч рублей. Предположительно, охотники готовились заняться облетом территорий заказника на параплане для обнаружения диких копытных животных, – рассказали государственные инспекторы.

После задержания мужчин доставили в отдел полиции.

По данным на конец ноября 2019 года инспекторы оформили 283 протокола об административных правонарушениях и изъяли шесть единиц оружия.