Совместные покупки: особенности и преимущества

Интернет, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Совместные покупки - удобный и выгодный вид интернет-шоппинга. На сегодняшний день, этот сформировавшийся вид покупательского поведения, достиг пика своего развития. Разрозненные покупатели объединяются с той целью, чтобы совместный заказ был достаточно емким по количеству единиц товаров и сумме. Такое покупательское поведение позволяет приобрести товары по ценам мелкого опта от производителя, воспользоваться акционными скидками и значительно снизить стоимость предоставления посылки. Организатор группы - человек, который информирует и обсуждает с участниками условия покупки, следит за их четким выполнением, занимается организационными вопросами и производя расчет с поставщиком, обеспечивает доставку товара по назначению. Виды совместных покупок Классическая - бессрочная закупка одной партии товара. Положительным моментом является возможность участника присоединиться к ней в любое время.

- бессрочная закупка одной партии товара. Положительным моментом является возможность участника присоединиться к ней в любое время. Выкуп остатков . Одна из наиболее популярных форм СП. Закупка товаров прошлых коллекций. Осуществляется мелкими партиями и быстро. Цена значительно снижена. Ограничения в ассортименте.

. Одна из наиболее популярных форм СП. Закупка товаров прошлых коллекций. Осуществляется мелкими партиями и быстро. Цена значительно снижена. Ограничения в ассортименте. Остатки в наличии . Выкуп остатков товара непосредственно у организатора. Цена на товар снижена. Еще большее ограничение ассортимента, чем во втором случае.

. Выкуп остатков товара непосредственно у организатора. Цена на товар снижена. Еще большее ограничение ассортимента, чем во втором случае. Товары из иностранных каталогов . Приобретение и доставка вещей из Европы, США, Китая и других стран.

. Приобретение и доставка вещей из и других стран. Предзаказ из новых коллекций. Заказ на новые модели одежды и обуви еще до представления их на торговом рынке. Предзаказ оформляется за несколько недель раньше выпуска коллекции. Возможно, купить уникальный товар по сравнительно недорогой цене. Почему это выгодно? Главное преимущество совместных покупок – это цена. Приобретение товаров в сети интернет подразумевает снижение стоимости товара примерно в два раза, при этом качество зачастую выше, нежели в магазинах. С чем связана такая ощутимая разница? Рассмотрим, с чего складывается цена товара. Итак, оптовая цена на товар от производителя состоит: наценка поставщика и посредника;

транспортные расходы по доставке продукции к месту реализации;

наценка магазина;

заработная плата сотрудников торговой сети;

затраты (аренда, реклама, налоги, и прочее). В итоге, конечная цена в разы превышает оптовую. Поэтому благодаря координированию всего процесса совершения покупок организатором, вышеизложенная схема конечного ценообразования товара сводится к минимуму. Как формируется заказ? Сначала организатор размещает объявление о закупке на своем сайте, попутно консультируя участников группы по вопросам относительно интересующего товара. Затем формирует групповой заказ и собирает требуемую сумму оплаты по розничным ценам. Следующими этапами являются оформление его на сайте и оплата по цене мелкого опта поставщику. Что немаловажно, для постоянных клиентов СП предусмотрены скидки. После произведенной оплаты, организатор получает товар и распределяет его между участниками группы. За предоставление своих услуг организатор, как правило, получает небольшой процент от стоимости заказа. Учитывая пожелания участников, он принимает решение о начале закупки того или другого вида товара. К сведению заказчика До подачи заказа лучше ознакомиться с информацией об организаторе на форумах. Случаи мошенничества случались исключительно редко, фактически на начальных этапах развития совместных покупок. Возникшие конфликтные моменты регулируются и решаются руководителями проекта. В случае, когда организатор достаточно редко появляется в сети, не участвует в обсуждении закупки и игнорирует звонки, это должно настораживать в отношении заказа. Доставка Фиксированная, не зависящая от позиций в заказе стоимость доставки в РФ, позволяет за счет увеличения количества единиц удешевить ее. Зачастую при достижении определенной максимальной суммы заказа, магазинами практикуется поощрение в виде бесплатной доставки, также предусмотрена система дополнительных скидок. Воспользоваться этими уникальными возможностями вы сможете при совместных покупках в Ульяновске и других городах России, объединившись с другими участниками. Кроме этого, при совместной доставке, больший вес посылки, предполагает меньшую стоимость доставки. К примеру, доставка из Штатов в страну посылки весом до 1 кг обойдется больше чем 30$, а если аналогичный по весу товар отправлен в посылке весом больше 7кг, – будет стоить 17$. Совместные покупки - это выгодная экономия денег и времени. Приятных покупок! ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.