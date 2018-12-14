|Экономика / Бизнес
|14.12.2018
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Совместные покупки: особенности и преимущества
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Интернет, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Совместные покупки - удобный и выгодный вид интернет-шоппинга. На сегодняшний день, этот сформировавшийся вид покупательского поведения, достиг пика своего развития. Разрозненные покупатели объединяются с той целью, чтобы совместный заказ был достаточно емким по количеству единиц товаров и сумме. Такое покупательское поведение позволяет приобрести товары по ценам мелкого опта от производителя, воспользоваться акционными скидками и значительно снизить стоимость предоставления посылки. Организатор группы - человек, который информирует и обсуждает с участниками условия покупки, следит за их четким выполнением, занимается организационными вопросами и производя расчет с поставщиком, обеспечивает доставку товара по назначению.
Виды совместных покупок
Почему это выгодно?
Главное преимущество совместных покупок – это цена. Приобретение товаров в сети интернет подразумевает снижение стоимости товара примерно в два раза, при этом качество зачастую выше, нежели в магазинах. С чем связана такая ощутимая разница? Рассмотрим, с чего складывается цена товара. Итак, оптовая цена на товар от производителя состоит:
В итоге, конечная цена в разы превышает оптовую. Поэтому благодаря координированию всего процесса совершения покупок организатором, вышеизложенная схема конечного ценообразования товара сводится к минимуму.
Как формируется заказ?
Сначала организатор размещает объявление о закупке на своем сайте, попутно консультируя участников группы по вопросам относительно интересующего товара. Затем формирует групповой заказ и собирает требуемую сумму оплаты по розничным ценам. Следующими этапами являются оформление его на сайте и оплата по цене мелкого опта поставщику. Что немаловажно, для постоянных клиентов СП предусмотрены скидки. После произведенной оплаты, организатор получает товар и распределяет его между участниками группы. За предоставление своих услуг организатор, как правило, получает небольшой процент от стоимости заказа. Учитывая пожелания участников, он принимает решение о начале закупки того или другого вида товара.
К сведению заказчика
До подачи заказа лучше ознакомиться с информацией об организаторе на форумах. Случаи мошенничества случались исключительно редко, фактически на начальных этапах развития совместных покупок. Возникшие конфликтные моменты регулируются и решаются руководителями проекта. В случае, когда организатор достаточно редко появляется в сети, не участвует в обсуждении закупки и игнорирует звонки, это должно настораживать в отношении заказа.
Доставка
Фиксированная, не зависящая от позиций в заказе стоимость доставки в РФ, позволяет за счет увеличения количества единиц удешевить ее. Зачастую при достижении определенной максимальной суммы заказа, магазинами практикуется поощрение в виде бесплатной доставки, также предусмотрена система дополнительных скидок. Воспользоваться этими уникальными возможностями вы сможете при совместных покупках в Ульяновске и других городах России, объединившись с другими участниками.
Кроме этого, при совместной доставке, больший вес посылки, предполагает меньшую стоимость доставки. К примеру, доставка из Штатов в страну посылки весом до 1 кг обойдется больше чем 30$, а если аналогичный по весу товар отправлен в посылке весом больше 7кг, – будет стоить 17$.
Совместные покупки - это выгодная экономия денег и времени. Приятных покупок!
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