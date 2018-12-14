Создание сайта. Ключ к успеху в простоте

Интернет, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Начинающие пользователи зачастую даже не задумываются над принципом работы систем, которые управляют сайтами, но когда слышат о том, что владеть собственным сайтом престижно или развивают собственный бизнес, начинают искать информацию о том, что делать, чтобы создать такое "чудо". Создание сайтов возможно следующими способами: При помощи блокнота – текстового редактора.

Через доступный конструктор.

На основе бесплатного движка.

На платной платформе. Тогда, когда технологии, с помощью которых можно создавать сайты, настолько развиты, уже не требуется владеть языками программирования. Прежде всего, нужно разобраться с вопросом, для чего вообще затевать дело с собственным сайтом. Если важно наличие обычного представительства в интернете – это одно, а если ожидается высокая проходимость клиентами, нашедшими в поисковике услуги, которые предлагает сайт – это другое. Именно поэтому большинство делает выбор в пользу создания сайта от специализированных компаний – профессионалов в своем деле, таких как интернет-агентство Webformula. В настоящее время уровень сервиса, который преподносится каждому посетителю интернета, необычайно высок. Все труднее новичкам в создании сайтов завоевать доверие посетителей. Что может вызвать быстрый уход со страницы сайта? Страница не грузится. Страница работает, но некорректно. Переизбыток рекламы. Правильное оформление сайта: Страница загружается максимум 10 секунд. Это при очень медленном соединении. Если превысить время ожидания, то количество желающих все-таки дождаться страницы будет единичным. Загрузка может быть медленной из-за большого количества картинок, аудио, сложных гаджетов. Использовать их можно, но разумно. Название страницы должно соответствовать ее содержанию. Расхождение смысла ключевого слова и страницы сайта приведет к тому, что посетитель просто продолжит поиски другого сайта, покинув этот. Цветовые решения фонов, шрифтов должны быть консервативными. Как правило, это черный шрифт и белый фон. Единый стиль всех страниц сайта в оформлении заголовков, размере и типах шрифтов. На главной странице должны содержаться все возможности сайта. По структуре страница не должна быть сложной, замысловатой. Это важно для тех посетителей, которые попали не на главную страницу сайта. Отсутствие орфографических, лексических и других ошибок. На сайте все время должна появляться новая интересная информация, которая будет привлекать новых и возвращать на сайт постоянных посетителей. И, как обычно, ключом всего успешного остается осмысленная продуманная простота. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.