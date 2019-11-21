«Спасибо от Сбербанка» научит держателей молодежных и пенсионных карт грамотно распоряжаться финансами

Москва, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности Сбербанка запускает ряд изменений, которые помогут ещё выгоднее распоряжаться бонусами «Спасибо». Об этом сообщает пресс-служба банка. Изменения в программе лояльности созданы для того, чтобы владельцам молодёжных карт стало легче выполнять задания и достигать более высоких уровней привилегий. Пенсионерам же станет понятнее и проще разобраться в правилах и расширить свои возможности в каждом из уровней. Сейчас клиенты программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» с молодежными и пенсионными картами пользуются механикой, которая предусматривает, что даже не выполнив ряд заданий, минимальным уровнем привилегий для них будет «Большое Спасибо» и в рамках этих условий они получают 0,5% бонусами от Сбербанка и до 30% «Спасибо» за покупки у партнеров. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» провела исследование среди участников и задала вопрос – хотят ли держатели молодёжных и пенсионных карт остаться с существующими условиями или предпочтут выбрать механику с выбором категорий повышенных начислений. В результате исследования только 10% респондентов заявили, что хотят сохранить существующие условия по начислениям бонусов, а более 60% участников выбрали новую механику, то есть возможность самим управлять своими тратами и получать за них повышенные бонусы. Остальные респонденты затруднились ответить. Благодаря новой механике, клиенты независимо от уровня привилегий смогут выбрать одну из четырёх предложенных категорий (для молодёжного сегмента это супермаркеты, транспорт, одежда и обувь, рестораны и кафе; для пенсионного: супермаркеты, АЗС, аптеки, товары для дома) или 0,5% за все покупки. При этом, выполняя задания более высоких уровней, держатели молодежных и пенсионных карт смогут получать 1% за любые покупки помимо категорий на выбор. Доступ к изменениям привилегий получат клиенты на любом уровне в разделе подключения категорий в мобильном приложении, личном кабинете на сайте «Спасибо от Сбербанка» или с помощью голосового помощника по номеру 900. – Уже 10 декабря клиентам с социальной и молодежной картой будут доступны новые возможности. Они смогут выбрать одну из четырёх категорий, где они больше тратят, чтобы получать ещё больше бонусов «Спасибо». Если им привычней получать свои 0,5%, не выполняя никаких заданий, предусмотренных нашей программой лояльности, то им нужно просто сообщить нам об этом. Уверен, что клиенты из социальной группы по достоинству оценят эти нововведения, – прокомментировал генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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