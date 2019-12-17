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Экономика / Бизнес
18.12.2019

«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех

Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запустила федеральную акцию к Новому году, которая продлится до 20 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В федеральной акции «Спасибо! Подарков хватит на всех!» задействовано более 15 крупных партнёров программы, каждый из которых приготовил участникам множество предложений: клиенты могут получить повышенные бонусы СПАСИБО за покупки, а также скидки на товары и специальные предложения.

В рамках акции, за покупки можно вернуть до 100% стоимости бонусами СПАСИБО, а также обменять бонусы на промо-код со скидкой или купон на специальные призы и подарки от магазинов-партнёров. Вариантов подарков много: это и ювелирные украшения, туры, техника и электроника, подписка на онлайн-кинотеатры, одежда и обувь, велосипеды и многое другое.

Подробнее об акции можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка».

– Новогодние акции всегда популярны как среди участников, так и среди партнёров. Мы тщательно продумываем все предложения и условия, чтобы они действительно были выгодны клиентам программы лояльности. Ведь получать подарки и дарить их – это всегда приятно, – отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка Андрей Писарев.

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2019-12-16-02-51-24
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-2020-
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Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 12 декабря 2019 года12.12.2019
2019-12-12-08-35-04
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2019-12-12-03-30-11
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