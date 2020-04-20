Специалисты не исключают, что этим летом в Приангарье медведи будут чаще выходить к людям

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в настоящее время единственной разрешенной охотой является охота на медведя. Но по ней пока что возникают ограничения в силу режима самоизоляции. Об этом на пресс-конференции 20 апреля сообщил временно замещающий должность начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса региона Павел Минченко. По последним данным, в Иркутской области насчитывается более 20 тысяч медведей. В прошлом году в это же время этих животных насчитывалось около 18 тысяч особей. При этом, по информации ученых, оптимальное количество медведей для Приангарья – 5-6 тысяч, максимум – 8 тысяч. – Как бы мы ни охотились, численность медведя в регионе растет, – отметил Павел Минченко. – Мы как специалисты прогнозируем, что этим летом ситуация с медведем будет немного сложнее, чем в прошлом году. Из-за того, что сейчас охота на него вынужденно ограничена, не исключено, что медведи будут чаще выходить к населенным пунктам. Вместе с тем сезон охоты на этих животных открыт до 10 июня. В Минлеса надеются, что к концу мая режим повышенной готовности по коронавирусу будет отменен, и охотники получат возможность добывать зверя. – К тому же пик охоты на медведя у нас в регионе как раз приходится на этот период – сейчас в некоторых районах до сих пор лежит снег и животные не вышли из спячки, – отметил Павел Минченко. В случае с медвежьей охотой, кстати, еще влияние оказывает режим повышенной готовности, введенный в Приангарье в связи с лесными пожарами. При третьем классе пожароопасности и выше доступ в леса для граждан запрещен. Однако, отметил представитель Минлеса, охотничьи угодья могут располагаться не только в лесной зоне, но и, например, на сельскохозяйственных землях. Будут ли возвращены налоговые выплаты за полученное разрешение, если поохотиться так и не удастся, зависит от вида угодий. Если человек собирался охотиться на общедоступных территориях и по независящим от него причинам не смог этого сделать, денег все равно не вернуть. Если же это были закрепленные угодья, то рассчитывать на возврат выплат можно, если такой пункт прописан в договоре с владельцем, пояснил Павел Минченко. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

лес

лесные пожары

павел минченко

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.