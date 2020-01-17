ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
18.01.2020

Специалисты «Росатома» подключатся к рекультивации территории «Усольехимпрома» после разработки единого проекта

Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, одним из направлений сотрудничества «Росатома» с Иркутской областью является ликвидация накопленного экологического наследия в регионе. Одна из острых региональных проблем – загрязнение территории «Усольехимпрома», в том числе ртутью. Опасные отходы неорганизованно хранятся, закачаны в скважины в непосредственной близости от реки Ангара.

Игорь Кобзев сообщил, что учитывая опыт и компетенции специалистов Росатома в сфере обращения с опасными отходами, для реализации этого проекта может быть использован механизм определения единственного исполнителя работ. Алексей Лихачев подтвердил, что специализированные компании Росатома способны оказать помощь региону после проведение комплексного обследования территории ООО «Усольехимпром» и разработки единого проекта рекультивации этой территории.

Кроме того, стороны обсудили ход реализации проекта по созданию и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске. Напомним, в конце 2019 года был подписан договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ по проекту создания Центра с АО «ГСПИ», который имеет положительный опыт реализации подобных проектов. Планируется, что до конца апреля 2020 года будет разработан раздел проектной документации для прохождения экологической экспертизы, а также получены результаты инженерных изысканий.

Стороны выразили уверенность, что до конца года будет получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектную документацию, и можно будет приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Алексей Лихачев и Игорь Кобзев подтвердили, что в соответствии с планом работ Центр будет введен в эксплуатацию в июне 2022 года.

Также на встрече обсудили вопрос размещения неядерных производств на территории Иркутской области, в том числе на площадке АЭХК.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Авито: в Иркутске по итогам 2019 года готовый бизнес стал доступнее на 7%18.01.2020
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году жители Иркутска больше всего интересовались приобретением торговых предприятий, компаний из сфер услуг и общественного питания, сообщает пресс-служба Авито.
Специалисты «Росатома» подключатся к рекультивации территории «Усольехимпрома» после разработки единого проекта18.01.2020
Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 17 января 2020 года17.01.2020
tek170120
Клиенты Tele2 в Приангарье могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%17.01.2020
-tele2-20
Иркутская область, Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает новым клиентам купить выгодный комплект в своих салонах в Иркутской области и других регионах. Он позволяет сэкономить на покупке смартфонов ведущих брендов, комплексно защитить свой телефон и подключить подходящий тариф, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области в 2019 году превысил 245 миллионов рублей17.01.2020
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области за девять месяцев 2019 года составил 245,4 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Из Приангарья за границу чуть не вывезли контрабандой древесины на 50 миллионов рублей17.01.2020
-50-
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины общей стоимостью около 50 млн рублей.
Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Тайшет»17.01.2020
Тайшетский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы реконструкции нефтеперекачивающей станции «Тайшет» в Иркутской области. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири оказывает полный комплекс услуг по независимой оценке любого вида имущества и ущерба.
Компания группы En+ Group успешно прошла аудит системы экологического менеджмента16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго», управляющая энергоактивами En+ Group в Иркутской области, успешно завершила инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ), по результатам которого подтверждены выданные в 2017 году сертификаты соответствия. Аудит был проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».
Иркутская область входит в пятёрку регионов России с самым большим числом интуристов15.01.2020
2020-01-15-05-25-57
Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за девять месяцев 2019 года на 28,2% выросло число иностранцев, которые заселялись в коллективные средства размещения. По числу интуристов Иркутская область по России входит в пятёрку лидеров после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Приморского края. Об этом сообщается в документах федерального Минэконома.
Банк «Солидарность»: Активная работа в Иркутской области продолжается15.01.2020
2020-01-15-03-55-32
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутский филиал Банка вышел на новые рубежи, как в прямом, так и в переносном смысле.
Братский завод ферросплавов запланировал мероприятия для снижения выброса вредных веществ15.01.2020
Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») подписал четырехстороннее соглашение о взаимодействии в области экологии. В рамках документа завод до 2024 года реализует природоохранные мероприятия для снижения выбросов.
СМИ: в России подорожают мясо и молоко15.01.2020
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне увеличения стоимости мясо-молочной продукции во всём мире, в России также произойдёт подорожание мяса и молока. Об этом сообщают argumenti.ru.
Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы в 2019 году14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы за 2019 год. Всего было рассмотрено 43 заявки, 32 из которых претендовали на программы совместных займов и 11 – на федеральные займы. В итоге 10 проектов на сумму займов в 2 млрд 198,4 млн рублей получили одобрение экспертного совета ФРП.
Стипендию BAIKALSEA Company «Наш Байкал» получит студент Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова Даниил Борисенко14.01.2020
2020-01-14-09-03-19
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) подвела итоги традиционного конкурса для студентов Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова, обучающихся по специальности «Дизайн». Победителем конкурса по итогам 2019 года стал студент второго курса Даниил Борисенко. Он будет получать персональную стипендию «Наш Байкал» от BAIKALSEA Company, сообщает пресс-служба компании.
МВД: объем контрафактного алкоголя в Иркутской области сократился вдвое14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранители Иркутской области в 2019 году пресекли деятельность трех ОПГ, специализировавшихся на изготовлении фальсифицированного алкоголя или сбыте контрафактной продукции. В состав банд входило 39 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
За 2019 год Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет более 29 миллиардов рублей14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам 2019 года Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет 29 миллиардов 237 миллионов рублей таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Игорь Кобзев обсудил с руководством «МедТехСервис» перспективы строительства завода диабетических тест-полосок в Тулуне14.01.2020
2020-01-14-01-51-45
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 13 января посетил завод по производству диабетических тест-полосок ООО «МедТехСервис». Проект реализуется при содействии областного правительства в лице АО «Корпорация развития Иркутской области» (общая сумма участия составляет 630 млн рублей).
СМИ: России предсказали замедление роста экономики14.01.2020
Москва, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Об угрозе замедления роста экономики России заявила накануне Счетная палата. Виной тому, по мнению представителей ведомства, стали нацпроекты в области экологии, пишут argumenti.ru.
К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь «Росатом»13.01.2020
2020-01-13-09-41-23
Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь госкорпорацию «Росатом».
Иркутская нефтяная компания поставила 50 миллионов тонн нефти в магистральный трубопровод ВСТО13.01.2020
Усть-Кутский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) АК «Транснефть» 7 января поступила 50-милионная тонна нефти с месторождений группы компаний ИНК.
В Заларинском и Аларском районе задержали браконьеров, нарубивших леса более чем на 16 миллионов рублей13.01.2020
Заларинский район, Аларский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области полицейские пресекли незаконные рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил свыше 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
Признана банкротом фирма «Усольестальконструкция», связанная с семьей Сергея Левченко13.01.2020
2020-01-13-08-10-00
Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 19 декабря признал банкротом ООО «Усольестальконструкция». Учредителем этой фирмы выступает ЗАО «Стальконструкция», принадлежащее семье экс-губернатора региона Сергея Левченко.
Лесхозы Иркутской области проходят реорганизацию для более эффективного тушения пожаров в 2020 году10.01.2020
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье ведется реорганизация регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области». Сейчас он объединяет все 29 территориальных филиалов. В результате изменений будет создано шесть базовых лесхозов, которые будут охранять и воспроизводить леса, а также тушить таежные пожары.
В Иркутске в отношении директора строительной компании возбуждено два уголовных дела10.01.2020
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено два уголовных дела за уклонение от исполнения решений Арбитражного суда Иркутской области.
Дмитрий Бердников: полуостров Чертугеевский может стать еще одним местом притяжения туристов10.01.2020
2020-01-10-02-45-08
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в совещании под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по вопросам развития туризма в регионе, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 9 января 2020 года09.01.2020
tek090120
Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область цитрусовых из Китая09.01.2020
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область и другие регионы России цитрусовых из Китая.
Игорь Кобзев: охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить09.01.2020
Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 9 января во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское, после посещения экологически опасного объекта.
В Усолье к концу первого квартала 2020 года должен заработать цех по производству местного мороженого09.01.2020
-2020-
Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье 9 января посетил два предприятия, которые являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Аналитики прогнозируют приятные тенденции на рынке труда Иркутска08.01.2020
2020-01-08-11-11-39
Иркутск, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания HeadHunter провела анализ рынка труда Иркутска и составила топ основных трендов уходящего года.
Группу черных лесорубов поймали в Боханском районе с поличным06.01.2020
Боханский район, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе выявлен факт незаконной рубки древесины. Подозреваемые в противоправной заготовке лиственницы задержаны с поличным. Ущерб от их деятельности составил более четверти миллиона рублей.
Росстандарт: в Приангарье на нескольких АЗС в 2019 году торговали опасным топливом05.01.2020
Иркутская область, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на нескольких автозаправочных станциях в 2019 году продавали фальсифицированное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Две молочные фермы открылись в Усольском районе в декабре04.01.2020
Усольский район, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Молочная ферма на 200 голов крупного рогатого скота введена в эксплуатацию в крестьянском (фермерском) хозяйстве Ольги Матюха в деревне Бадай Усольского района. Еще одна молочная ферма на 200 голов открылась в Тельминском отделении АО «Железнодорожник».
Роспотребнадзор: в 20 организациях Приангарья обнаружена продажа 88 партий некурительной никотинсодержащей продукции04.01.2020
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проведен мониторинг на 8056 объектах, в том числе на 6648 предприятиях торговли и 1408 общественного питания.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске