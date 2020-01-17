Специалисты «Росатома» подключатся к рекультивации территории «Усольехимпрома» после разработки единого проекта

Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, одним из направлений сотрудничества «Росатома» с Иркутской областью является ликвидация накопленного экологического наследия в регионе. Одна из острых региональных проблем – загрязнение территории «Усольехимпрома», в том числе ртутью. Опасные отходы неорганизованно хранятся, закачаны в скважины в непосредственной близости от реки Ангара.

Игорь Кобзев сообщил, что учитывая опыт и компетенции специалистов Росатома в сфере обращения с опасными отходами, для реализации этого проекта может быть использован механизм определения единственного исполнителя работ. Алексей Лихачев подтвердил, что специализированные компании Росатома способны оказать помощь региону после проведение комплексного обследования территории ООО «Усольехимпром» и разработки единого проекта рекультивации этой территории.

Кроме того, стороны обсудили ход реализации проекта по созданию и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске. Напомним, в конце 2019 года был подписан договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ по проекту создания Центра с АО «ГСПИ», который имеет положительный опыт реализации подобных проектов. Планируется, что до конца апреля 2020 года будет разработан раздел проектной документации для прохождения экологической экспертизы, а также получены результаты инженерных изысканий.

Стороны выразили уверенность, что до конца года будет получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектную документацию, и можно будет приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Алексей Лихачев и Игорь Кобзев подтвердили, что в соответствии с планом работ Центр будет введен в эксплуатацию в июне 2022 года.

Также на встрече обсудили вопрос размещения неядерных производств на территории Иркутской области, в том числе на площадке АЭХК.