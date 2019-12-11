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Экономика / Бизнес
12.12.2019

Специализацией Тайшетского алюминиевого завода станет продукция с добавленной стоимостью

Тайшет, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Планы по строительству Тайшетского алюминиевого завода остаются в силе. Как сообщает «Коммерсант», об этом заявил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. Ранее руководитель компании сообщал о том, что завершение строительства намечено на четвертый квартал 2020 года.

Предприятие будет ориентировано на выпуск продукции с добавленной стоимостью (ПДС), над увеличением объемов которой РУСАЛ планомерно работает уже несколько лет. В период действия санкций доля ПДС в общем объеме производства снизилась, но компания нацелена на возвращение прежних позиций. В 2020 году планируется довести долю такой продукции до 48-50%.

– В течение 2019 года мы постепенно восстанавливаем объемы продажи продукции с добавленной стоимостью и достигли 40% продаж ПДС в общем объеме реализации по итогам третьего квартала по сравнению с 29% в первом квартале. Ожидаем, что доля ПДС нормализуется в начале 2020 года, по итогам завершения периода контрактации, – рассказал Евгений Никитин.

Отвечая на вопрос о тенденциях развития мирового рынка алюминия, руководитель РУСАЛа отметил, что растет спрос на металл, продаваемый под брендом Allow, производимый по максимально экологичной технологии. Он привлекает все большее внимание клиентов, которым важна экологичность производства.

– РУСАЛ – один из ведущих производителей экологически чистого алюминия в мире, и мы будем только наращивать и развивать предложение продукции под экобрендом Allow. Это уникальный, по сути, продукт: сертифицированно подтвержденные экологические показатели позволяют использовать его производителям конечной продукции с самыми высокими требованиями к снижению углеродного следа, – отметил Евгений Никитин.

Углеродный след алюминия под брендом Allow составляет менее четырех тонн углекислого газа на тонну произведенного алюминия, что в три раза меньше чем в среднем в отрасли.

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