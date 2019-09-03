Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»

Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Теперь справку, подтверждающую оплату услуг, можно сформировать в «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно зайти в историю операций, выбрать интересующий платеж, нажать на кнопку «Подтверждение платежа». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Раньше, чтобы получить справку, подтверждающую оплату, необходимо было обращаться в отделение банка. Теперь же аналогичную справку с синей печатью можно получить самостоятельно в личном кабинете в мобильном приложении после завершения платежа. Данные справки оказываются востребованы в том случае, если поставщик товара или услуг не получил деньги на счет, и для его розыска ему недостаточно информации из привычного чека.

Справки, оформленные через Сбербанк Онлайн, действительны при предъявлении по месту требования.

– Теперь в Сбербанк Онлайн можно не только провести платеж и распечатать чек по нему, но и получить справку за синей печатью ровно такую же, как в отделении. Некоторые организации запрашивают их у наших клиентов. Теперь можно легко и просто сформировать ее, не выходя из дома, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.