Стартовала новая «Спасибомания» от программы «Спасибо от Сбербанка» с возможностью получить миллион бонусов

Москва, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - «Спасибо от Сбербанка» запускает новую геймифицированную активность «Спасибомания-3: Гипербросок», участники которой смогут получать призы от бонусной программы и ее партнеров, открывая ячейки на виртуальной карте.

Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка, подключенный к программе лояльности, – достаточно пройти регистрацию на сайте game3.spasibosb.ru или перейти в раздел «Спасибомания-3» в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка», сообщает пресс-служба банка.

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно.

Участников ждет главный приз – 1 миллион бонусов СПАСИБО, до 15% СПАСИБО на покупки в популярных категориях, например, аптеки, супермаркеты и другие, а также до 10 тысяч СПАСИБО и призы от партнеров.

Механика геймифицированной активности проста и хорошо знакома участникам по прошлым «Спасибоманиям»: пользователи совершают броски и получают призы, расположенные на ячейках виртуальной карты – бонусы СПАСИБО, дополнительные привилегии в виде повышенного начисления бонусов за траты в определенных товарных категориях, призы от партнеров программы.

Получить броски участник может с помощью выполнения простых заданий, а также списывая от 50 бонусов за броски.

– Опыт наших предыдущих подобных кампаний показал высочайшую вовлеченность – в них приняло участие более 4 миллионов человек. Мы поняли, что помимо предлагаемых выгод клиента вовлекает еще и необычный, захватывающий опыт. Мы стараемся с каждым разом привнести что-то новое в наши геймифицированные механики, улучшать пользовательский опыт и предлагать все большее количество призов и подарков. Пока у нас это успешно получается, – говорит генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

Первая акция «Спасибомания» была признана лучшей в номинации «Игра Рунета» в 2017 году (на основании народного голосования «Премии Рунета – 2017», общенациональной награды в области высоких технологий и интернета), такую же премию в 2018-м получила «Империя Спасибо».