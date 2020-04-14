Ставка налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости снижена в Иркутской области

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания региона 15 апреля единогласно принят в первом чтении закон, предусматривающий снижение ставки по налогу на имущество для административно-деловых, офисных и торговых центров с 0,75% до 0,5% с 1 января 2020 года.

Проект закона был внесен в областной парламент врио главы Приангарья Игорем Кобзевым.

Как напомнил президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, предложение по снижению налоговой нагрузки на арендодателей входит в пакет мер поддержки бизнеса, предложенных рабочей группой при палате. Эта инициатива единодушно поддержана как исполнительной, так и законодательной властью Иркутской области, сообщает пресс-служба ТПП ВС.

– Сегодня наибольшее число обращений предпринимателей в палату связано с урегулированием арендных отношений, – отметил Алексей Соболь. – Но необходимо понимать, что арендодатели – это те же предприниматели, и для того чтобы они пошли навстречу арендаторам, им также нужны льготы и налоговые послабления.

Он рассказал, что в пакете мер поддержки, инициированных палатой, есть и более радикальное предложение – предоставить владельцам коммерческой недвижимости полное освобождение от уплаты данного налога в 2020 году, так как даже после окончания пандемии коронавируса ее последствия будут сопровождать арендный бизнес еще долгое время.

Президент ТПП ВС также рассказал, что на основании обращений предпринимателей палата совместно с правительством региона и областным парламентом ведут работу по максимальному смягчению специальных налоговых режимов для предпринимателей – УСН и ЕНВД. Кроме того, рассматривается возможность предоставления бизнесу льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

Алексей Соболь напомнил, что при ТПП Восточной Сибири работает горячая линия для бизнеса: 8 (3952) 33-51-00, а на официальном сайте палаты создан специальный раздел STOP.Паника, в котором собрана актуальная информация по мерам поддержки.