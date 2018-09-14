Стоит ли открывать собственный бизнес по разливной парфюмерии в Иркутске?

Иркутск, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На текущий момент индустрия производства и распространения наливной парфюмерии – это одно из стремительно развивающихся течений. Именно поэтому многие задаются вопросом – стоит ли начинать свой собственный бизнес по наливной парфюмерии в Иркутске. Ниже будут приведены основные правила, которые убедят начинающего бизнесмена в том, что духи на разлив – это один из лучших способов начать свой собственный бизнес, независимо от города.

Заказ и доставка товара

Заказать духи оптом можно на многих сайтах. Благо, что на текущий момент на рынке производителей духов очень большая конкуренция. С другой стороны, сложность заключается в правильном выборе духов, ведь сейчас рынок ароматов переполнен и в них очень легко запутаться. Здесь верным решением будет ориентирование на именитых производителей.

Открытие торговой точки

Чтобы определиться с открытием торговой точки важно выбрать такое место, где будущий покупатель регулярно прогуливается или идти на работу. Это могут быть входы и выходы из метро, дорога к продуктовому магазину или небольшой участок в гипермаркете. Самое главное, чтобы глаз будущего клиента запомнил место, где будет парфюмерная точка. В будущем покупатель будет знать, куда ему идти.

Размещение онлайн

Создание сайта – это правильное решение, однако на начальном этапе достаточно будет простенького сайта-визитки. Также полезно иметь группы или паблики в популярных социальных сетях.

Продвижение

Затраты на продвижения этого вида бизнеса можно ограничить хорошей вывеской и украшением магазинчика. Лучше всего использовать красивые флаконы и зеркала. Существенные вклады в рекламу принесут плоды только при большом расширении сети таких парфюмерных магазинов.

Хорошей раскруткой на начальном этапе будут высокие скидки, вывеска и прозрачный интерьер. Всю остальную работу за вас сделает время. Минимальные расходы при ведении данного бизнеса – большой плюс.

Особенности ведения бизнеса

Из особенностей бизнеса хочется отметить то, что ему присущи минимальные затраты, что является большим плюсом. Вдобавок, для открытия данного магазинчика достаточно даже небольшого помещения в 4-5 кв. метров.