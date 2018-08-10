Стоит ли торговать бинарными опционами через брокера?

Интернет, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вы когда-нибудь слышали про бинарные опционы? Это относительно новый вид форекс трейдинга. В интернете часто сравнивают бинарный трейдинг с Форекс рынками. Нужно понимать, что: Бинарные сделки представляют собой ставки на прогнозы

Инвестирование в опционы происходит без покупки самих активов

Форекс требует огромного запаса времени, а бинарный рынок позволяет получать прибыль после 30 секунд с начала ставки

Рынок Binary часто сравнивают со спортивными ставками Бинарный рынок имеет огромный риск потери всех депозитов. Поэтому процент прибыльности такой большой (большинство легальных платформ предлагает прибыль 50-95 процентов от сделки). Почему трейдеры работают с бинарными опционами? Современный трейдер хочет получать быструю прибыль. Основная причина в этом. Никто не мог представить себе инвестиции в бинарные опционы. Такие краткосрочные контракты могут принести реальный доход в течение одной минуты. Только вот как можно проанализировать актив, чтобы выявить правильный прогноз за такой короткий период времени? В Рунете есть огромное количество платформ по инвестированию в краткосрочные ставки, но далеко не все предлагают выгодные условия сотрудничества. Поэтому мы провели сравнение некоторых брокеров. При работе с бинарными опционами следует обращать внимание на: наличие лицензии платформы

сроки ввода и вывода денежных средств с баланса клиента

наличие комиссий за переводы

скорость работы суппорта Эти основные критерии помогут выявить интересные факты о тех или иных платформах. В этой статье не будет конкретных примеров официальных сайтов, так как наша цель состоит в общем рассмотрении ниши инвестирования. Стоит ли оформлять бонусы при торговле бинарным опционом? Как правило, бонусные программы создаются для привлечения новых клиентов и многие трейдеры не читают условия пользования таких "подарков". Обратите внимание на этот момент, если решили оформить бонус. Вы должны понимать, что никто не дарит настоящие деньги просто так. Эти бонусы должны завлечь вас, но никак не помочь получить прибыль. Бинарные опционы это банальные ставки на ценообразование какого-нибудь актива. Прелесть в том, что трейдер ставит на повышение или понижение цены. Прибыль всех ставок известна заранее. Такие простые условия привлекают огромное количество клиентов. На бинарном рынке работает огромное количество мошенников, так что не ведитесь на большие бонусные суммы и сказочные условия. Проверяйте платформы до регистрации. Не стоит доверять отзывам, которые вы читаете на специализированных форумах или порталах по трейдингу. Если вы интересуетесь темой, то вы потенциальный клиент. Подходите к выбору платформы аккуратно. Статистика показывает, что большинство клиентов теряет деньги на опционах. Поэтому не стоит работать с большими депозитами. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.