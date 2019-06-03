Страховщик Сбербанка застраховал подмосковные госучреждения социального обслуживания

Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» победила в открытом конкурсе на право страхования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями социального обслуживания Московской области.

Как сообщает пресс-служба банка, компания застраховала административные здания, лечебно-оздоровительные корпуса, хозяйственные постройки и другие объекты подмосковных реабилитационных центров, центров социального обслуживания, психоневрологических интернатов, домов престарелых и иных учреждений. Объекты застрахованы от пожаров, взрывов, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков.

Помимо СК «Сбербанк страхование», в конкурсе участвовали еще семь страховых компаний.