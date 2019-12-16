Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» (дочерние компании Сбербанка) подготовили новогодние предложения для клиентов, сообщает пресс-служба банка. Это скидки на страховые продукты «Защита дома онлайн», «Защита карт онлайн» и «Страхование путешественников онлайн». Кроме того, до конца года можно оформить купонную программу инвестиционного страхования жизни, базовый актив которой объединяет акции крупнейших телекоммуникационных компаний Европы. Оформить полис страхования со скидкой по программам «Защита дома онлайн», «Защита карт онлайн» и «Страхование путешественников онлайн» можно на сайте страховой компании «Сбербанк страхование» — www.sberbankins.ru . «Защита дома онлайн» представляет собой комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и т. д.), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случаях пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и иных событий. Скидка на программу составляет 20%. Чтобы воспользоваться спецпредложением, необходимо ввести промокод NY2020ZD. Полис «Защита карт онлайн» защищает от несанкционированного снятия денег в банкомате, в том числе в случаях неправомерного завладения картой или ПИН-кодом. Страховая защита распространяется на случаи вымогания денег, полученных из банкомата, под угрозой насилия. Карты также застрахованы от фишинга и социальной инженерии. 20-процентная скидка предоставляется по промокоду NY2020ZK. Полис «Страхование путешественников онлайн» защитит от непредвиденных рисков в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. Помощь оказывается по всему миру. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения. Скидка на программу «Страхование путешественников онлайн» составляет 15%, промокод — NY2020VZR. «Сбербанк страхование жизни» запустила стратегию «Телекоммуникационный сектор Европы» в качестве спецтранша до 31 декабря 2019 года. По оценке компании, сейчас у стратегии привлекательный уровень для входа на 5–7-летний срок для тех инвесторов, которые верят в потенциал «Телекоммуникационного сектора Европы». На протяжении последних 16 лет базовый актив стратегии находился в широком коридоре, двигался по нему примерно 7-летними циклами и сейчас располагается недалеко от нижней границы этого диапазона. Базовый актив сформирован из акций крупнейших телекоммуникационных компаний Европы с глобальным присутствием — в частности, Deutsche Telekom (Германия), Vodafone GRP (Великобритания), Telefonica (Испания), Orange (Франция). Эти компании реализуют перспективные инновационные высокотехнологичные проекты, связанные с запуском сетей нового поколения 5G и NGA, интернетом вещей, искусственным интеллектом, облачным хранением, кибербезопасностью. Программа предусматривает фиксированный инвестиционный купон, который выплачивается один раз в конце срока страхования, если к этому моменту базовый актив вырос или сохранился на том же уровне, что и на момент инвестирования. Программа представлена в двух вариантах: в рублях на 5 лет с размером купона 65% и в долларах США на 7 лет с купоном 45%. Договор можно оформить в отделениях Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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