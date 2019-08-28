Студенты прошли производственную практику на Коршуновском ГОКе

Железногорск-Илимский, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Производственную практику на Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») прошли 15 студентов из Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского федерального института (Красноярск). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Компания сотрудничает с учебными заведениями в рамках целевой программы комбината, направленной на привлечение молодых специалистов.

В течение месяца группа изучала порядок отработки месторождения железной руды на территории, приравненной к условиям Крайнего Севера. В процессе прохождения практики будущие горняки познакомились с работой машинистов экскаваторов, специалистов геологического, маркшейдерского отделов Коршуновского карьера.

– Получил и знания, и опыт. Прочувствовал атмосферу сплочённости коллектива. Меня закрепили за горным мастером, человеком с большим производственным опытом, который привил навыки, необходимые в работе по моей специализации «Открытые горные работы, – поделился студент Вадим Михайлов, проходивший практику на первом горном участке Коршуновского карьера.

– Приняли на производстве нас доброжелательно, воспринимали не как студентов, а как специалистов. Каждый старался внести свою лепту в наше изучение и понимание специальности, – прокомментировал студент-практикант Станислав Раннев.

– Мы делаем ставку на то, что вложенные Коршуновским ГОКом усилия по привлечению студентов дадут результаты в будущем. Если молодые люди хотят посвятить свою жизнь таким специальностям, как маркшейдер, горный инженер, геолог и прочим востребованным на ГОКе профессиям, мы готовы обеспечить им практику на предприятии. Лучших специалистов с удовольствием примем на работу, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.