Субъектам малого и среднего бизнеса, которые реализуют подакцизные товары, предоставят финансовую поддержку за счет бюджета

Москва, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволит предоставлять финансовую поддержку за счет бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые реализуют подакцизные товары. В том числе речь идёт о предприятиях общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь.

За принятие проголосовал и парламентарий Александр Якубовский, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

– Мне поступило множество обращений от представителей отрасли общественного питания, которые не могли получить положенные им меры поддержки как раз по причине того, что занимались реализацией алкоголя. Вопрос обсуждали и на заседании Рабочей группы по поддержке сферы общественного питания, которой я руковожу. Все предложения тогда были проанализированы и направлены в кабмин, – рассказал член правозащитного центра партии «Единая Россия» Александр Якубовский.

Документ позволит оказывать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу за счет бюджетных средств, предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, гарантий. Также он разрешает допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год. Такие компании могут быть включены в Единый реестр МСП как отвечающие требованиям финансовой помощи, если представят ее не позднее 30 июня 2020 года. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа в текущем году субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.