Суд обязал Группу «Илим» установить на предприятии в Усть-Илимске газоочистное оборудование

Усть-Илимск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По решению Усть-Илимского городского суда филиал Группы «Илим» установит газоочистное оборудование на источники загрязнения воздуха на предприятии по производству целлюлозы.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, плановая проверка установила, что предприятие в нарушение закона использовало пять источников выбросов загрязняющих веществ без специальных установок по очистке газов. При этом часть из них являлась источниками выбросов газов с ощутимым неприятным запахом (сероводород и метилмеркаптан).

Суммарный выброс загрязняющих веществ составлял более 100 тонн в год, поясняют в ведомстве. В целом в процессе производственной деятельности предприятия эксплуатировалось более двухсот источников выбросов загрязняющих веществ.

– Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ответчик приступил к исполнению судебного акта, в настоящее время проводятся работы по проектированию необходимого оборудования, – говорят в природоохранной прокуратуре.