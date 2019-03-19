Суд обязал собственников «Усольехимпрома» организовать охрану объектов бывшего завода

Усолье-Сибирское, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд 18 марта рассмотрел гражданское дело в отношении собственников «Усольехимпрома» и обязал их организовать на его площадке охрану объектов, собственниками которых они являются.

Как сообщает пресс-служба суда, ответчиками были признаны ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», межрегиональное территориальное управление Росимущества в Иркутской области, республике Бурятия и Забайкальском крае, а также комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Усолье-Сибирское.

Напомним, в феврале 2019 года на сайте Усольского городского суда сообщалось о поступлении на рассмотрение суда искового заявления прокурора города с требованием обязать собственников объектов федеральной, муниципальной и частной собственности, находящихся на территории ООО «Усольехимпром» принять меры к надлежащей охране указанных объектов. Суд рассматривает иск к собственникам «Усольехимпрома»

– Решение к исполнению будет обращено немедленно, однако в законную силу оно не вступило. Стороны могут подать апелляционную жалобу в течение месяца, со дня его принятия в окончательной форме, – пояснили в суде.

Кроме того, отметим, правительство Иркутской области заключило договор с охранным предприятием на ограничение доступа на территорию «Усольехимпрома» с 15 марта по 31 декабря 2019 года. Средства на принятие этих мер выделены из резервного фонда Иркутской области, общий объем – 12,5 млн рублей.

Напомним, с 7 февраля 2019 года в регионе указом губернатора Иркутской области введен режим повышенной готовности. Он позволяет задействовать средства из резервного фонда региона на мероприятия, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС, связанные с аварийной ситуацией на территории предприятия-банкрота.

Между тем, на территории «Усольехимпрома» с начала года произошло уже девять пожаров. При этом на ряде объектов промплощадки уровень загрязнения ртутью превышает ПДК в сотни, а иногда – тысячи раз. Периодически обнаруживаются емкости с «бесхозными» смертельно опасными веществами. Готовятся сметы для решения проблемы, выделяются деньги, но ничего не происходит.

В январе 2019 года на выезде с территории «Усольехимпрома» была задержана машина с пятьюстами баллонами с остатками ртути. После этого на территории был обнаружен склад с еще таким же количеством ртутных баллонов. Задержанный автомобиль с его грузом загнали на этот склад и заварили ворота. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения емкостей с ртутью.

О том, что промплощадку, зараженную ртутью, расхищают, стало известно несколько месяцев назад. В связи с этим территорию в 2018 году даже брали под военизированную охрану, а в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС. В ноябре стало известно, что по факту расхищения имущества химпредприятий возбуждено несколько уголовных дел, региональные власти заявили о необходимости ежедневного экомониторинга. По последним данным, с площадки «Усольехимпрома» на утилизацию вывезли 1082 баллона с остатками ртути.