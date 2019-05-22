Суд признал банкротом «ВостСибтранскомбанк»

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области по заявлению Центробанка РФ признал банкротом «ВостСибтранскомбанк». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление в суд было подано в ноябре 2018 года, а 20 мая оно признано обоснованным и подлежащим удовлетворению, вынесена резолютивная часть решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Конкурсное производство в отношении «ВостСибтранскомбанка» введено сроком на один год. Функции конкурсного управляющего Акционерного возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего назначено на 22 мая 2020 года.

Напомним, о проблемах в финансовой организации стало известно в октябре 2018 года. Сначала на некоторые операции «ВостСибтранскомбанка» наложили ограничение, затем ЦБ сообщил об отзыве лицензии у банка. В декабре появилась информация, что временная администрация по управлению иркутским «ВостСибтранскомбанком» выявила признаки вывода активов перед тем, как Центробанк в октябре 2018 года лишил организацию лицензии. Эти сделки планировалось признать недействительными.